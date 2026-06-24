อ.ปานเทพเปิด! เอกสารของมี่ ที่ถูกมือดีทำให้หายไปจากสำนวน
อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เปิดเผยอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของคดี 71 ล้านบาท โดยระบุว่า คดีนี้มีความผิดปกติเกิดขึ้นหลายครั้ง และหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับทีมผู้เสียหาย คือการที่เอกสารและหลักฐานสำคัญของ "มี่" หายไปจากสำนวนในช่วงการดำเนินคดี
อ.ปานเทพ ระบุว่า หลังจากมี่และเตอร์เข้ามาให้ข้อมูลและแสดงความบริสุทธิ์ใจ ทีมงานเริ่มพบว่าทั้งสองคนไม่ได้มีพฤติการณ์เป็นผู้ร่วมกระทำผิดตามที่มีบางฝ่ายเข้าใจ แต่กลับกลายเป็นพยานสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงข้อเท็จจริงต่างๆ ในคดีได้
อย่างไรก็ตาม ในช่วงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา มีเหตุการณ์ที่ทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกต เมื่อมี่นำหลักฐานสำคัญ ทั้งข้อมูลการสนทนาและเอกสารต่างๆ มาแสดงต่ออัยการ แต่กลับพบว่าหลักฐานบางส่วนที่มีอยู่ในมือของมี่ ไม่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดี
"หลักฐานทั้งหมด ทั้งแชตและข้อมูลต่างๆ ของมี่ หายไปจากสำนวน" อ.ปานเทพกล่าว พร้อมยอมรับว่าไม่ทราบว่าหลักฐานดังกล่าวหายไปในขั้นตอนใด และไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดหรือสาเหตุอื่นใด
อ.ปานเทพ ระบุอีกว่า เมื่อมีการนำหลักฐานดังกล่าวกลับมาแสดงเพิ่มเติมต่ออัยการ จึงทำให้ข้อเท็จจริงบางส่วนที่ไม่เคยปรากฏในสำนวนเดิมถูกเปิดเผย และส่งผลให้การพิจารณาข้อมูลในคดีมีความครบถ้วนมากขึ้น
เจ้าตัวย้ำว่า ไม่ต้องการกล่าวหาบุคคลใดเป็นการเฉพาะ และไม่ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และมองว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คดีนี้มีความซับซ้อนและแตกต่างจากคดีทั่วไป
อ.ปานเทพยังตั้งข้อสังเกตว่า หากไม่มีการนำหลักฐานชุดดังกล่าวกลับมาแสดงต่อพนักงานอัยการ ข้อเท็จจริงบางส่วนอาจไม่ถูกนำมาพิจารณาอย่างครบถ้วน ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของคดีได้
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวเป็นคำกล่าวอ้างและข้อสังเกตที่ อ.ปานเทพ เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงถึงสาเหตุที่เอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวไม่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีแต่อย่างใด
News1 รายงาน