อ.ปานเทพโต้จุก อธิบายละเอียดยิบ ปมตั้มอ้างพยานว่า "เจ๊อ้อยสามล้อ"
ดร.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ออกมาโต้กลับกรณีที่นายตั้ม นำข้อความและคำให้สัมภาษณ์บางส่วนมาเผยแพร่ โดยอ้างว่ามีพยานยืนยันว่า "มี่" และ "เตอร์" เคยเรียก "เจ๊อ้อย" ว่า "สามล้อ" ลับหลัง จนถูกนำไปตีความว่าเป็นการดูหมิ่นหรือพูดจาไม่ให้เกียรติกัน
อ.ปานเทพ ระบุว่า หากฟังเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้น จะพบว่าบริบทของคำพูดดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามที่มีการนำเสนอ โดยอธิบายว่าในช่วงเวลานั้น มี่และเตอร์อยู่ในภาวะเครียดจากการสูญเสียเงินลงทุน ถูกหลอกซ้ำหลายครั้ง และเกิดความหวาดระแวงบุคคลรอบตัวเจ๊อ้อย จนนำไปสู่การถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์กันภายในกลุ่ม
อ.ปานเทพตั้งข้อสังเกตว่า การหยิบเพียงบางคำหรือบางช่วงของบทสนทนามาเผยแพร่ อาจทำให้สังคมเข้าใจผิดถึงเจตนาที่แท้จริงของผู้พูด และตั้งคำถามกลับไปยังนายตั้มว่า กำลังพยายามนำประเด็นดังกล่าวมาสร้างความแตกแยกระหว่างเจ๊อ้อยกับมี่และเตอร์หรือไม่
พร้อมกันนี้ ยังระบุด้วยว่า บุคคลที่นายตั้มกล่าวอ้างว่าพูดถึงในโพสต์นั้น หมายถึงมี่และเตอร์ ซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อก่อนหน้านี้ และทั้งสองคนถือเป็นผู้เสียหายที่สูญเสียเงินจากการลงทุนเช่นเดียวกัน
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้ประเด็น "สามล้อ" กลายเป็นอีกหนึ่งจุดปะทะสำคัญของคดี หลังจากก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานตอบโต้กันหลายรอบระหว่างทั้งสองฝ่าย
ขณะที่ผู้ติดตามคดีจำนวนไม่น้อยมองว่า ประเด็นสำคัญอาจไม่ได้อยู่ที่คำว่า "สามล้อ" เพียงคำเดียว แต่อยู่ที่บริบททั้งหมดของเหตุการณ์ ว่าคำพูดดังกล่าวเกิดขึ้นจากการใส่ร้าย ดูหมิ่น หรือเป็นเพียงการระบายความไม่พอใจระหว่างบุคคลที่กำลังเผชิญปัญหาและความขัดแย้งในช่วงเวลานั้น
งานนี้จึงต้องติดตามต่อว่า ฝ่ายใดจะมีหลักฐานหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมออกมา เพราะยิ่งมีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นเท่าใด รายละเอียดที่เคยถูกหยิบมาเล่าเพียงบางส่วน ก็อาจถูกตีความในอีกมุมหนึ่งได้เช่นกัน
News1 รายงาน