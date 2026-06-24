ลืมอ่านไลน์กลุ่ม? นายกลั่นไม่เคยรู้ปมโกงสอบท้องถิ่นแต่ รมช.มท.ลั่น รู้มานานแล้ว!
คดีทุจริตสอบบรรจุบุคลากรท้องถิ่นเริ่มมีคำถามทางการเมืองเพิ่มขึ้น หลังจากนายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะว่าไม่เคยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการทุจริตดังกล่าวมาก่อน ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกลับเปิดเผยว่า เรื่องนี้เป็นกระบวนการที่มีการดำเนินการมาเป็นเวลานาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหามาระยะหนึ่งแล้ว
นายธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงแนวทางการสืบสวนว่า ข้อมูลที่ได้รับในขณะนี้บ่งชี้ว่าการทุจริตมีลักษณะเป็นขบวนการ มีบุคคลทำหน้าที่เป็นตัวกลางหรือ "ยี่ปั๊ว" คอยกระจายงานไปยังนายหน้า ก่อนจะไปหาผู้สมัครที่ต้องการซื้อสิทธิ์สอบ โดยแต่ละทอดมีการแบ่งผลประโยชน์กันเป็นลำดับ
รมช.มหาดไทยระบุด้วยว่า หากสามารถจับกุมหรือขยายผลไปถึงบุคคลที่เป็นแกนกลางของเครือข่ายได้ ก็จะสามารถสาวไปถึงผู้เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าสอบ ผู้จัดสอบ หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ยังยอมรับว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น แต่มีลักษณะเป็นกระบวนการที่ดำเนินมาเป็นเวลานานพอสมควร ทำให้ต้องมีการสืบสวนเชิงลึกเพื่อหาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าว ทำให้เกิดคำถามทางการเมืองทันที เพราะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าเพิ่งรับทราบข้อมูลจากการดำเนินคดีของหน่วยงานตรวจสอบ ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกลับอธิบายรายละเอียดของขบวนการได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน พร้อมยืนยันว่าเป็นปัญหาที่มีมานานแล้ว
หลายฝ่ายจึงตั้งข้อสังเกตว่า หากกระทรวงมหาดไทยรับรู้ว่ามีเครือข่ายลักษณะนี้ดำเนินการมานาน เหตุใดเรื่องดังกล่าวจึงไม่ถูกยกระดับเป็นวาระเร่งด่วนตั้งแต่ก่อนหน้านี้ และเหตุใดข้อมูลสำคัญจึงดูเหมือนไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังระดับนโยบาย
อีกประเด็นที่ถูกจับตาคือ การตรวจสอบย้อนกลับไปยังข้าราชการที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว โดย รมช.มหาดไทยยืนยันว่า หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และหากพบว่าบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต จะต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาด
พร้อมกันนี้ ยังมีการตรวจสอบไปถึงต้นตอของข้อสอบ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้จัดสอบ เพื่อพิสูจน์ว่าข้อสอบที่พบในการจับกุมเป็นข้อสอบจริงหรือไม่ และหากเป็นข้อสอบจริง หลุดออกมาจากระบบได้อย่างไร ใครเป็นผู้เข้าถึง และมีเจ้าหน้าที่ระดับใดเกี่ยวข้องบ้าง
คดีนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการโกงสอบของผู้สมัครบางรายเท่านั้น แต่กำลังขยายผลไปสู่คำถามใหญ่เกี่ยวกับความโปร่งใสของกระบวนการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐทั้งระบบ
และเมื่อคำพูดของผู้นำรัฐบาลกับรัฐมนตรีในกระทรวงเดียวกันดูเหมือนจะสะท้อนภาพคนละมุม สังคมจึงอดตั้งคำถามไม่ได้ว่า ตกลงแล้วรัฐบาล "ไม่เคยรู้" จริง หรือมีคนรู้แต่ข้อมูลไปไม่ถึงนายกรัฐมนตรีกันแน่
News1 รายงาน