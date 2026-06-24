ปชน.จ่อเทภาวุธ? ศิริกัญญาจี้ภาวุธรีบออกมาแจงให้เคลียร์ ปม FOREX โยง 28 ล.?

ปชน.จ่อเทภาวุธ? ศิริกัญญาจี้ภาวุธรีบออกมาแจงให้เคลียร์ ปมFOREXโยง28ล. ?
แรงกระเพื่อมจากคดีเส้นทางการเงินที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กำลังขยายผลสอบสวน เริ่มลุกลามจากมิติทางกฎหมายไปสู่มิติทางการเมือง หลังชื่อของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถูกระบุว่ามีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับเครือข่ายคดี Forex ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
แม้นายภาวุธจะออกมาชี้แจงทันทีว่า เงินที่ปรากฏในเส้นทางการเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการซื้อขายทองคำ หรือ Gold Trading ในอดีต และพร้อมนำเอกสารทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ แต่ดูเหมือนแรงกดดันจะยังไม่จบง่าย ๆ
เมื่อ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน ออกมาเรียกร้องให้นายภาวุธชี้แจงต่อสังคมเพิ่มเติม พร้อมระบุว่าคดีลักษณะนี้เป็นเรื่องร้ายแรง และพรรคจะตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน
ท่าทีดังกล่าวทำให้เกิดคำถามทางการเมืองทันทีว่า พรรคประชาชนกำลังพยายามรักษาระยะห่างจาก ส.ส.ของตัวเองหรือไม่
เพราะตามปกติ หากพรรคมั่นใจในคำชี้แจงของบุคคลที่ถูกกล่าวหาอย่างเต็มที่ ก็มักจะออกมาปกป้องหรือสนับสนุนให้ต่อสู้ข้อกล่าวหา แต่กรณีนี้กลับเห็นภาพแกนนำพรรคออกมาเรียกร้องให้ชี้แจงเพิ่มเติม และตั้งกลไกตรวจสอบภายในพรรคขึ้นมาเอง
นักวิเคราะห์การเมืองบางส่วนมองว่า นี่อาจเป็นความพยายามของพรรคประชาชนในการป้องกันไม่ให้ประเด็นดังกล่าวลุกลามมาสู่ภาพลักษณ์ของพรรค โดยเฉพาะเมื่อพรรควางตัวเป็นพรรคที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมาโดยตลอด
ขณะที่อีกมุมหนึ่ง มีการตั้งข้อสังเกตว่า การที่แกนนำพรรคออกมาส่งสัญญาณกดดันให้ ส.ส.ของตัวเองรีบชี้แจง อาจสะท้อนว่าพรรคเองก็ไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยงทางการเมือง หากในอนาคตคดีมีพัฒนาการที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ DSI ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายภาวุธ และยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเส้นทางการเงิน รวมถึงรอเอกสารชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง
แต่ในทางการเมือง สิ่งที่ถูกจับตาไม่แพ้ข้อเท็จจริงในสำนวนคดี คือท่าทีของพรรคประชาชนที่เริ่มขยับตัวอย่างรวดเร็วต่อกรณีนี้
คำถามจึงไม่ใช่แค่ว่า ภาวุธจะสามารถอธิบายที่มาของเงินได้หรือไม่ แต่รวมถึงว่า ท่าทีที่เกิดขึ้นในเวลานี้ เป็นเพียงการตรวจสอบตามหลักการของพรรค หรือกำลังเป็นสัญญาณว่า พรรคประชาชนกำลังเตรียมตัดภาระทางการเมืองและ "เทภาวุธ" หากสถานการณ์บานปลายในอนาคต
News1 รายงาน