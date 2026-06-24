**อนุทินเคลม "เอ๊ะคนแรก" ปมไฟทางแฝงในบิลค่าไฟ ปชช. เจอคำถามกลับ ทำไมไม่แก้มาตั้งนาน**
กลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองทันที หลังนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมาเปิดเผยว่า ตนเองเป็นคนที่ตั้งข้อสังเกตหรือ "เอ๊ะ" เรื่องภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่งอาจถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่าย มาตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทย
นายอนุทินระบุว่า ในเวลานั้นแม้จะรับทราบข้อมูลและเกิดข้อสงสัย แต่ไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงพลังงานโดยตรง จึงทำได้เพียงตั้งคำถามว่า หากการไฟฟ้าต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวจริง เหตุใดผลประกอบการจึงยังมีกำไร และภาระดังกล่าวถูกบริหารจัดการอย่างไร
ล่าสุด นายอนุทินเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวเป็นภาระที่หน่วยงานรับผิดชอบตามปกติ หรือมีการผลักภาระไปยังประชาชนผ่านโครงสร้างค่าไฟฟ้าจริงหรือไม่
พร้อมย้ำว่า หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรตกเป็นภาระของประชาชน รัฐบาลก็จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม การออกมาระบุว่าเป็นคน "เอ๊ะ" เรื่องนี้มาตั้งแต่แรก กลับกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากหลายฝ่ายมองว่า ยิ่งพูดก็ยิ่งย้อนกลับมาสร้างคำถามทางการเมืองต่อเจ้าตัวเอง
เพราะหากรับรู้ถึงความผิดปกติหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแล้ว เหตุใดจึงไม่ผลักดันให้เกิดการตรวจสอบหรือแก้ไขอย่างจริงจังตั้งแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ยิ่งเมื่อพิจารณาว่า พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมาต่อเนื่องหลายปี และนายอนุทินเองก็อยู่ในตำแหน่งระดับสูงของฝ่ายบริหารมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงทำให้เกิดคำถามตามมาว่า เหตุใดปัญหาที่อ้างว่าสงสัยมานานแล้ว จึงเพิ่งถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นตรวจสอบในเวลานี้
นักวิจารณ์ทางการเมืองบางส่วนมองว่า หากสุดท้ายผลการตรวจสอบยืนยันว่ามีภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนถูกผลักให้ประชาชนแบกรับจริง การอ้างว่าเคยรู้หรือเคยสงสัยมาก่อน อาจไม่ได้กลายเป็นผลงานที่สร้างเครดิตทางการเมือง แต่กลับกลายเป็นคำถามเรื่องความรับผิดชอบว่า เหตุใดจึงปล่อยให้สถานการณ์ดำเนินมานานโดยไม่มีการแก้ไข
คำถามสำคัญจึงไม่ใช่ใครเป็นคน "เอ๊ะ" ก่อน แต่คือใครเป็นคนลงมือแก้ปัญหาก่อนมากกว่า
และหากประชาชนต้องรอจนถึงวันนี้จึงเริ่มเห็นการตรวจสอบอย่างจริงจัง คำอธิบายว่า "เคยสงสัยมานานแล้ว" อาจไม่เพียงพอที่จะตอบข้อกังขาของสังคมได้
**News1 รายงาน**