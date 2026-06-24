ลามแล้ว? ไม่จบแค่ท้องถิ่น! ไทกรเตรียมแฉ สอบผู้ชำนาญการฯ ข้าราชการ-ลูกจ้างมหาดไทย เน่าทั้งระบบ
กรณีการตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคม ล่าสุด ดูเหมือนว่ากระแสการเปิดโปงอาจไม่หยุดอยู่เพียงแค่การสอบท้องถิ่นเท่านั้น หลังจาก ไทกร พลสุวรรณ นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า
"พรุ่งนี้พร้อมแฉกลโกงสอบนายอำเภอ สอบผู้ชำนาญการพิเศษ สอบเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัดกระทรวงมหาดไทย เน่าทั้งระบบ"
ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา และได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยหลายฝ่ายจับตาว่า เนื้อหาที่ไทกรเตรียมนำออกมาเปิดเผยในวันที่ 24 มิถุนายน จะเกี่ยวข้องกับการสอบคัดเลือกบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับใดบ้าง และมีหลักฐานหรือข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงขบวนการทุจริตที่เป็นระบบหรือไม่
ก่อนหน้านี้ สังคมเพิ่งรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตสอบบรรจุบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบและขยายผลอย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การเปิดโปงเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการแก้ไขคำตอบและการช่วยเหลือผู้เข้าสอบจำนวนมาก
การออกมาโพสต์ของไทกรในครั้งนี้ จึงถูกมองว่าอาจเป็นการส่งสัญญาณถึงข้อมูลชุดใหม่ที่มีความเชื่อมโยงกับระบบการสอบคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการปกครองและการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดหรือหลักฐานเพิ่มเติมต่อสาธารณะ ทำให้ต้องติดตามว่าการแถลงหรือการเปิดข้อมูลในวันที่ 24 มิถุนายน จะมีข้อเท็จจริงใดปรากฏออกมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีท่าทีชี้แจงหรือดำเนินการตรวจสอบอย่างไรต่อไป
ทั้งนี้ หลักการสำคัญของการนำเสนอข่าวยังคงต้องยึดข้อเท็จจริงและกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย โดยผู้ที่ถูกพาดพิงทุกฝ่ายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีข้อพิสูจน์หรือคำวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย.
NEWS1 รายงาน