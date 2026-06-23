รั้วอิเล็กทรอนิกส์จะไหวรึ! ล่าสุด บุหรี่เถื่อนข้ามแดนไทย-เขมร สกัดทันที่พระตะบอง
กระแสถกเถียงเรื่องมาตรการป้องกันการลักลอบข้ามแดนบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังเพจ Thai Burma Railway ทางรถไฟสายมรณะ เผยแพร่ข้อมูลจากฝั่งกัมพูชาเกี่ยวกับการจับกุมขบวนการลักลอบขนบุหรี่เถื่อนเตรียมส่งเข้าประเทศไทย โดยตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพของแนวคิด “รั้วอิเล็กทรอนิกส์” เทียบกับการสร้างรั้วถาวรตามแนวชายแดน
รายงานระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. ของวันที่ 22 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่กัมพูชาชุดปฏิบัติการร่วม ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่หมู่บ้านจอมการ์ตร็อบ ตำบลบารังทลัก อำเภอพนมพฤกษ์ จังหวัดพระตะบอง หลังได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบขนบุหรี่หนีภาษีจำนวนมาก เพื่อเตรียมส่งข้ามชายแดนเข้าสู่ประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง กลุ่มผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นพ่อค้าสินค้าผิดกฎหมายได้ไหวตัวทันและหลบหนีออกจากพื้นที่ไปก่อน โดยทิ้งรถยนต์ที่ใช้ขนส่งสินค้าและบุหรี่ของกลางเอาไว้ในที่เกิดเหตุ
ข้อมูลจากฝ่ายปฏิบัติการยังระบุด้วยว่า ผู้กระทำผิดได้ล็อกประตูรถจากภายนอกก่อนหลบหนี ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการเข้าตรวจสอบและยึดของกลางทั้งหมด
แม้รายงานดังกล่าวจะเป็นการจับกุมที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชา แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีและสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนยังคงมีความพยายามเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่ฝ่ายไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและควบคุมพื้นที่ชายแดน
เพจ Thai Burma Railway ทางรถไฟสายมรณะ ระบุความเห็นเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าการตั้งด่านตรวจหรือการลาดตระเวนเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถแก้ปัญหาการลักลอบข้ามแดนได้อย่างเบ็ดเสร็จ พร้อมเสนอว่าประเทศไทยควรพิจารณาการสร้างรั้วถาวรตามแนวชายแดนในจุดเสี่ยง เพื่อช่วยลดช่องทางการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องรั้วถาวรและรั้วอิเล็กทรอนิกส์ ยังคงเป็นหัวข้อถกเถียงในแวดวงความมั่นคง โดยฝ่ายที่สนับสนุนรั้วอิเล็กทรอนิกส์มองว่าสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ครอบคลุมพื้นที่กว้างและใช้งบประมาณต่ำกว่า ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่ารั้วกายภาพมีประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนได้ชัดเจนกว่า โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายเป็นประจำ
เหตุการณ์ที่จังหวัดพระตะบองครั้งนี้ จึงกลายเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาประกอบการถกเถียงถึงแนวทางป้องกันอาชญากรรมข้ามแดนและการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาในอนาคต
NEWS1 รายงาน