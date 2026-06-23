ตั้มอาจจะตันแล้ว! อ้อนพี่อ้อย พึ่งกฎแห่งกรรม อ้างบาปกรรมจะติดตัวอีกกี่ชาติไม่รู้
นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” เคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับคดีพิพาทมูลค่า 71 ล้านบาท โดยกล่าวถึง “พี่อ้อย” คู่กรณีในคดี พร้อมหยิบยกเรื่องกฎแห่งกรรมและความเชื่อทางศาสนามาเป็นประเด็นในการสื่อสารต่อสาธารณะ
ทนายตั้ม ระบุว่า คดีดังกล่าวมีบุคคลที่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้น โดยกล่าวว่า “คดี 71 ล้านบาท เรื่องนี้มีแค่พี่อ้อย พี่น้อย และผม ที่รู้ว่าจริงๆ เรื่องราวเป็นอย่างไร”
พร้อมกันนี้ ยังได้ส่งสารไปถึงพี่อ้อย โดยอ้างถึงความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมว่า “ผมรู้ว่าพี่อ้อยเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ถ้าผมไม่ได้ทำผิดแล้วผมต้องติดคุกเพราะเรื่องนี้ บาปกรรมมันจะติดตัวกันไปอีกกี่ชาติไม่รู้”
ถ้อยคำดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการแสดงจุดยืนว่าตนเองไม่ได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา และพยายามสื่อสารไปยังคู่กรณีผ่านประเด็นความเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับผลแห่งการกระทำ
อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดจะต้องได้รับการพิจารณาจากศาลตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งคำวินิจฉัยสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนคดี
ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทนายตั้ม ได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูง และมีการต่อสู้กันอย่างเข้มข้นในหลายประเด็นตลอดช่วงที่ผ่านมา
ขณะที่ในโลกออนไลน์ มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการหยิบยกเรื่องกฎแห่งกรรมมาเชื่อมโยงกับข้อพิพาททางกฎหมาย โดยบางส่วนมองว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าประเด็นสำคัญยังคงอยู่ที่ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม
สำหรับคดี 71 ล้านบาท ยังคงเป็นอีกหนึ่งคดีที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิด และต้องติดตามต่อไปว่าคู่กรณีแต่ละฝ่ายจะมีการเคลื่อนไหวหรือชี้แจงเพิ่มเติมอย่างไรในระยะต่อจากนี้
NEWS1 รายงาน