ดร.มัลลิกา อยากทำสวนสาธารณะ 50 เขต เป็นปอดแห่งใหม่ให้คน กทม.
ดร.มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 14 ลงพื้นที่ตรวจสภาพพื้นที่รกร้างบริเวณย่านมักกะสัน เขตราชเทวี ซึ่งเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณด้านข้างสถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน โดยชูแนวคิดผลักดันนโยบาย “สวนสาธารณะ 50 เขต” เปลี่ยนพื้นที่รกร้างทั่วกรุงเทพมหานครให้เป็นพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชน
การลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งสำรวจพื้นที่รกร้างประมาณ 140 ไร่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ โดย ดร.มัลลิกา มองว่า กรุงเทพมหานครยังมีที่ดินว่างเปล่าของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนอีกจำนวนมาก ที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ สวนป่า สวนสุขภาพ สนามกีฬา และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจใกล้บ้านประชาชนได้
ผู้สมัครหมายเลข 14 เปิดเผยว่า หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาบริหารกรุงเทพมหานคร จะผลักดันวาระ “สวนสาธารณะ 50 เขต” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการเช่าหรือขอใช้พื้นที่ว่างที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ดร.มัลลิกา ระบุว่า กรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรต่ำกว่ามหานครชั้นนำหลายแห่งของโลก ขณะที่ปัญหามลพิษทางอากาศ เกาะความร้อนในเมือง และการขาดพื้นที่ออกกำลังกายใกล้บ้าน ยังคงเป็นปัญหาที่ประชาชนจำนวนมากเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวัน
“ทุกวันนี้กรุงเทพฯ มีคอนกรีตเพิ่มขึ้นทุกปี แต่พื้นที่สีเขียวกลับเพิ่มขึ้นไม่ทันความต้องการของประชาชน เราจึงต้องเร่งสร้างปอดแห่งใหม่ให้กับเมือง และทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสวนสาธารณะได้อย่างทั่วถึงในทุกเขต” ดร.มัลลิกา กล่าว
นอกจากนี้ ยังเสนอให้กรุงเทพมหานครจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ว่างของหน่วยงานรัฐทั้งหมด เพื่อสำรวจศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว พร้อมเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปร่งใส โดยตั้งเป้าสำรวจพื้นที่ที่สามารถพัฒนาได้ภายใน 6 เดือนแรกของการบริหารงาน
สำหรับพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนา โดยเฉพาะพื้นที่ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร อาทิ พื้นที่มักกะสัน พื้นที่บางซื่อ พื้นที่พหลโยธิน รวมถึงพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟอีกจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนยังไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ดร.มัลลิกา เห็นว่า หากสามารถนำพื้นที่เหล่านี้มาปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะชั่วคราว สวนสุขภาพ หรือพื้นที่สีเขียวของชุมชน จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ลดผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนในเมือง และเพิ่มพื้นที่พักผ่อนสำหรับคนกรุงเทพฯ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่
ทั้งนี้ นโยบาย “สวนสาธารณะ 50 เขต” ถูกวางให้เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้สมัครหมายเลข 14 ภายใต้แนวคิด “เมืองสีเขียวใกล้บ้าน เดินถึงได้ทุกชุมชน” โดยหวังให้ทุกพื้นที่รกร้างสามารถกลับมาสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้อย่างคุ้มค่า
NEWS1 รายงาน