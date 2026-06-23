ตั้มงานเข้า! อ.ปานเทพ-ทนายปุย นัดสื่อ 24 มิ.ย. 69 เวลา 14.30 น. ยื่นถอนประกัน
เกิดความเคลื่อนไหวสำคัญในคดีของ “ทนายตั้ม” อีกครั้ง หลัง อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และทนายปุย ประกาศนัดหมายสื่อมวลชน เพื่อร่วมติดตามการยื่นคำร้องต่อศาลอาญา ขอให้พิจารณาถอนการประกันตัวของทนายตั้ม ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 14.30 น.
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กของ อ.ปานเทพ ซึ่งระบุข้อความเชิญสื่อมวลชนร่วมสังเกตการณ์การยื่นคำร้องต่อศาลอาญา โดยคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา
แม้ในขณะนี้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของคำร้องอย่างเป็นทางการ แต่แหล่งข่าวทางกฎหมายมองว่า การยื่นขอเพิกถอนการปล่อยชั่วคราว หรือการถอนประกันตัว จำเป็นต้องมีเหตุและพยานหลักฐานที่ศาลเห็นว่ามีน้ำหนักเพียงพอ เช่น การฝ่าฝืนเงื่อนไขการประกันตัว การเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือมีพฤติการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพิจารณาคดี
อย่างไรก็ตาม การจะเพิกถอนการประกันตัวหรือไม่นั้น ยังคงเป็นดุลพินิจของศาล ซึ่งจะพิจารณาจากข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และเหตุผลที่ผู้ร้องนำเสนอต่อศาลเป็นสำคัญ
สำหรับคดีของทนายตั้มที่ผ่านมา นับเป็นหนึ่งในคดีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นวงกว้าง เนื่องจากมีข้อพิพาทและประเด็นทางกฎหมายหลายด้านที่ยังอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีในชั้นกระบวนการยุติธรรม
การออกมาเคลื่อนไหวของ อ.ปานเทพ และทนายปุย ในครั้งนี้ จึงถูกจับตาว่าจะมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานใหม่ใดถูกนำเสนอต่อศาลหรือไม่ และจะส่งผลต่อสถานะการประกันตัวของทนายตั้มอย่างไร
ขณะเดียวกัน นักกฎหมายหลายฝ่ายมองว่า ไม่ว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยในทิศทางใด คดีนี้จะยังคงเป็นอีกหนึ่งคดีตัวอย่างที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะเกี่ยวข้องกับบุคคลสาธารณะและประเด็นความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้ สื่อมวลชนจำนวนมากเตรียมติดตามการยื่นคำร้องดังกล่าวในช่วงบ่ายวันที่ 24 มิถุนายน 2569 ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเหตุผลและข้อกฎหมายที่นำมาใช้ประกอบคำร้องขอถอนประกันในครั้งนี้
NEWS1 รายงาน