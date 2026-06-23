ดร.อ๊อดโพสต์หน้าศาล
ชนะคดีชั้นอุทธรณ์
หลังทนายเดชาฟ้องหมิ่น
23มิย.69/เฟซบุ๊คWeerachai Phuthawong หรือ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ (อาจารย์อ๊อด) อดีตอาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์ไลฟ์คลิปสดช่วงเช้าวันนี้ว่า“สวัสดีครับ FC ตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ศาลอาญามีนบุรี วันนี้มีนัดฟังคำพิพากษา สู้กันอีก 1 คดี ระหว่างอาจารย์อ๊อดกับทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ในศาลอุทธรณ์คือคดีหมายเลข 5421/2565
4 ปีที่แล้ว มูลเหตุคืออาจารย์อ๊อดไปโพสต์ข้อความว่า "ทนายจุ๊ก" อะไรสักอย่างแล้วทนายเดชาก็ต่อสู้ว่าคำว่า "จุ๊ก" หมายถึงทนายเดชา ก็เลยฟ้องมา
ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อปี 2567ว่ายกฟ้องคือจำเลยชนะคดีไปแล้วทนายเดชาก็เลยยื่นอุทธรณ์ต่อ ก็มาสู้กันอีกศาลหนึ่ง คือศาลอุทธรณ์วันนี้ก็มาฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ก็ต้องบอกว่าเราก็มั่นใจในพยานหลักฐานของเรา
วันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืน ก็คือยกฟ้องเช่นกันหลักๆ ที่ศาลยกฟ้อง ศาลบอกว่าทนายเดชาไม่ได้มีโปรไฟล์ว่า "ทนายจุ๊กกรู" "จุ๊กกรู" "จุ๊กหรู" หรืออะไรสักอย่าง คือไม่ได้แสดงต่อสาธารณชนสำนักงานก็เป็น "ทนายคลายทุกข์ ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์" นะครับ Facebook ก็เป็น "ทนายคลายทุกข์"
แล้วข้อต่อสู้บอกว่าเมื่อค้นคำว่า "ทนายจุ๊กกรู" "จุุ๊กรู" "จุ๊บครู" หรืออะไรพวกนี้ จะเจอเฉพาะโจทก์ก็คือเจอเฉพาะทนายเดชาคนเดียว ซึ่งพยานหลักฐานของอาจารย์อ๊อด ซึ่งเป็นจำเลย ก็ไปหักล้างว่าที่เราค้นนั้นมันเจอเพียบ เป็นคนอื่นด้วยนะ
ซึ่งตรงนี้มันก็คือพยานหลักฐานหักล้างคือข้อความศาลไม่ได้ดูข้อความนะ คือข้อความก็น่าจะหมิ่นแต่ว่าเป็นการสู้กันด้วยการหักล้างว่า "จุ๊ก" ไม่ใช่นายเดชานะครับ ซึ่งเราก็เสนอเอกสารจ.แล้ว
เป็นความรู้ให้กับประชาชนได้เลยนะครับ ว่าถ้าเราไม่ได้มีเจตนาเพราะว่าคำว่า "จุ๊ก" ใครก็ใช้ได้
ตอนนี้ไลฟ์สดที่หน้าศาลนะ ลมแรงนิดหน่อย ลมแรง บรรยากาศดีนะ อารมณ์ดี เอาแค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ“