ใครโกงสอบมีหนาว! CIB-ป.ป.ช. รื้อผลสอบท้องถิ่น ผู้สอบผ่านเสี่ยงหลุดเก้าอี้

ใครโกงสอบ มีสะดุ้ง! เปิดปฏิบัติการรื้อผลสอบท้องถิ่น 68 ผู้สอบผ่านอาจหลุดเก้าอี้
รายงานข่าว
คดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น กำลังกลายเป็นมหากาพย์ครั้งใหญ่ที่อาจส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่ววงการราชการท้องถิ่น หลัง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินหน้าขยายผลเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
การสืบสวนล่าสุดพบพยานหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงไปถึงกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบและการช่วยเหลือผู้เข้าสอบบางรายให้ได้รับคะแนนสูงกว่าความเป็นจริง โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก และอยู่ระหว่างตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับประโยชน์จากขบวนการดังกล่าว
แหล่งข่าวจากหน่วยงานสอบสวนเปิดเผยว่า การตรวจสอบไม่ได้หยุดอยู่เพียงผู้จัดการสอบหรือขบวนการทุจริตเท่านั้น แต่ยังขยายผลไปถึงผู้ที่อาจได้รับประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวด้วย ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่า หากพบว่าผู้สอบผ่านบางรายได้ตำแหน่งมาจากกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผลการสอบและคำสั่งบรรจุแต่งตั้งจะยังคงมีผลอยู่หรือไม่
ประเด็นนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ได้มีการประกาศผลสอบและเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี 2569 โดยปัจจุบันมีผู้สอบผ่านจำนวนหนึ่งเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศแล้ว
นักกฎหมายด้านกฎหมายปกครองมองว่า หากผลการสอบเกิดจากการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายตำแหน่ง การแก้ไขคะแนน หรือการได้รับความช่วยเหลือโดยมิชอบ ย่อมส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการบรรจุแต่งตั้งตั้งแต่ต้น และอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบหรือคำสั่งบรรจุได้ แม้ผู้ได้รับตำแหน่งจะเข้าทำงานไปแล้วก็ตาม
ขณะที่เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. และ CIB อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารการสอบ กระดาษคำตอบ ระบบจัดเก็บข้อมูล รวมถึงเส้นทางการเงินของผู้ต้องสงสัย เพื่อพิสูจน์ว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นในระดับใด และมีผู้เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด
สำหรับการสอบท้องถิ่นปี 2568 ถือเป็นการสอบขนาดใหญ่ที่มีผู้สมัครสอบหลายแสนคนทั่วประเทศ ทำให้คดีนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจกระทบต่อผู้สอบแข่งขันโดยสุจริตจำนวนมากที่รอความเป็นธรรมจากภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าการดำเนินคดีจะยึดหลักพยานหลักฐานเป็นสำคัญ และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ควรตื่นตระหนก ขณะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสอบอาจต้องเผชิญทั้งความผิดทางอาญา ทางวินัย และผลกระทบต่อสถานะการรับราชการในอนาคต
คดีนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเอาผิดผู้จัดสอบหรือผู้ทุจริตเท่านั้น แต่ยังเป็นบททดสอบสำคัญของระบบคุณธรรมในการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ ว่าจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้มากน้อยเพียงใด
NEWS1 รายงาน