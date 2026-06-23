ทนายวิจิตรไขข้อกฎหมาย! เส้นแบ่งป้องกันตัวกับเกินกว่าเหตุ กรณี ตชด.-วินห้วยขวาง

ตาสว่าง! ทนายวิจิตรเบิกเนตร เหตุ ตชด.-วินห้วยขวาง เส้นแบ่งป้องกันตัว-ทำเกินกว่าเหตุ คือจุดไหน
ท่ามกลางกระแสถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคมเกี่ยวกับเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และวินจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวาง ล่าสุด ทนายวิจิตร ทองนุ่น ได้เปิดใจผ่าน NEWS1 อธิบายมุมมองในฐานะนักกฎหมายถึงเส้นแบ่งระหว่าง “การป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย” กับ “การใช้กำลังเกินกว่าเหตุ” ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ
ทนายวิจิตร อธิบายว่า หลักการป้องกันตัวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 กำหนดให้ผู้ถูกประทุษร้ายสามารถใช้สิทธิป้องกันตนเองได้ หากเป็นการป้องกันอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นและต้องกระทำพอสมควรแก่เหตุ
อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์จริง ผู้ที่กำลังเผชิญอันตรายอาจอยู่ในภาวะตกใจ หวาดกลัว หรือสับสน โดยเฉพาะหากต้องเผชิญหน้ากับคนหลายคนในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนั้นได้
“การป้องกันตัวต้องเกิดขึ้นในขณะเกิดเหตุ แต่ถ้าผ่านช่วงอันตรายไปแล้วแล้วกลับไปตอบโต้ภายหลัง อาจกลายเป็นอีกประเด็นทางกฎหมายหนึ่ง ซึ่งต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี” ทนายวิจิตรกล่าว
เมื่อถูกถามถึงความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในสังคม ทนายวิจิตรระบุว่า หลายคนอาจยังสับสนระหว่างการป้องกันตัวกับการกระทำที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์สงบลงแล้ว ซึ่งในทางกฎหมายมีหลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน
สำหรับกระแสความเห็นที่แบ่งออกเป็นหลายฝ่าย ทนายวิจิตรย้ำว่า อยากให้ทุกคนวางตัวเป็นกลางและมองเรื่องนี้อย่างรอบด้าน โดยให้ความสำคัญทั้งกับเจ้าหน้าที่ ตชด. และวินจักรยานยนต์รับจ้างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
“ผมอยากให้สังคมนำเหตุการณ์นี้มาเป็นบทเรียนว่า เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้ว ผลเสียจะตกอยู่กับทุกฝ่าย ไม่มีใครเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริง สิ่งที่ผมปรารถนาคือไม่อยากเห็นครอบครัวใดต้องสูญเสีย หรือมีเด็กกำพร้าเพราะความรุนแรงที่สามารถหลีกเลี่ยงได้”
นอกจากนี้ ทนายวิจิตรยังฝากกำลังใจไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ โดยกล่าวว่า หน้าที่ที่พวกเขาปฏิบัติอยู่เป็นภารกิจที่มีคุณค่าและต้องอาศัยการเสียสละอย่างมาก เพราะต้องจากครอบครัวไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยของประเทศและประชาชน
ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ ทนายวิจิตร เปิดเผยถึงสาเหตุที่เลือกให้สัมภาษณ์กับ NEWS1 เป็นแห่งแรกและเพียงแห่งเดียวในเวลานี้ โดยระบุว่าเชื่อมั่นในความจริงใจและการนำเสนอข่าวสารของสำนักข่าว พร้อมยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ต้องการให้สังคมรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้าน และช่วยกันลดความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้น
“ผมอยากให้ทุกคนเอาใจเขามาใส่ใจเรา ตชด.ก็เป็นพี่น้องของเรา วินมอเตอร์ไซค์ก็เป็นพี่น้องของเราเช่นกัน อยากให้วิจารณ์กันด้วยเหตุผลและความสร้างสรรค์ มากกว่าการใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือสร้างความเกลียดชังต่อกัน”
ทนายวิจิตร ยังย้ำว่า ประเทศจะเดินหน้าต่อไปได้ด้วยความสามัคคี และเชื่อว่าหากทุกฝ่ายเปิดใจรับฟังกันมากขึ้น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมก็จะคลี่คลายลงได้ในที่สุด
NEWS1 รายงาน