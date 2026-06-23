เดือด! ทนายวิจิตรเปิดใจ NEWS1 เจ้าของวลีดัง "กระสุนไม่พอมาขอกับพี่"

เดือด! ทนายวิจิตร เจ้าของวลี “ใครถีบน้อง(ตชด.) กระสุนไม่พอมาขอกับพี่” เปิดใจที่ NEWS1
รายงานข่าว
จากกรณีวลีที่กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์อย่าง “ถ้าน้องโดนถีบแล้วกระสุนไม่พอ มาขอกับพี่” ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กของ ทนายวิจิตร ทองนุ่น จนมีผู้แชร์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจผ่านรายการของ NEWS1 ถึงที่มาของข้อความดังกล่าว รวมถึงมุมมองต่อบทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ตชด. ที่กำลังถูกพูดถึงในสังคม
ทนายวิจิตร เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของการโพสต์ข้อความดังกล่าวมาจากความรู้สึกที่อยากให้สังคมเห็นถึงความเสียสละของเจ้าหน้าที่ ตชด. ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ห่างไกลจากครอบครัวและเผชิญความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา
“พวกเขาทิ้งครอบครัวอันเป็นที่รัก สละความสุขส่วนตัว กอดปืนรอความตายอยู่ชายแดน บางคนกลับบ้านมาพร้อมธงชาติ บางคนกลับมาพร้อมความพิการ แต่ก็ยังยืนหยัดทำหน้าที่ปกป้องประเทศและประชาชน” ทนายวิจิตรกล่าว
เจ้าตัวยังเล่าว่า ก่อนโพสต์ข้อความดังกล่าว ตนได้เห็นภาพของรุ่นน้องคนหนึ่งที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดน ท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ทั้งการใช้ชีวิตในป่าและการเผชิญอันตรายที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในแต่ละวัน
“ผมอยู่สบาย แต่เขาต้องไปนอนให้ยุงกัด อยู่กับความเสี่ยงตลอดเวลา ทั้งที่เขาเลือกชีวิตอีกแบบได้ แต่กลับเลือกเสียสละเพื่อคนในชาติ” ทนายวิจิตรกล่าว
เมื่อถูกถามถึงวลีที่กลายเป็นประเด็นดังกล่าว ทนายวิจิตรอธิบายว่า เป็นการสื่อถึงความพร้อมที่จะช่วยเหลือและยืนเคียงข้างเจ้าหน้าที่ที่ถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านกฎหมาย การดำรงชีวิต หรือการสนับสนุนในด้านต่างๆ ตามกำลังที่สามารถช่วยได้
สำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นหลังโพสต์เผยแพร่ออกไปนั้น ทนายวิจิตรยืนยันว่า ตนพูดด้วยความสุจริตใจ และต้องการให้สังคมเกิดความเข้าใจระหว่างทุกฝ่ายมากกว่าการแบ่งขั้วความขัดแย้ง
“ต่อให้วันเกิดเหตุอีกฝ่ายไม่รู้ว่าเป็น ตชด. ก็ไม่ควรใช้ความรุนแรง เพราะวันนั้นเขาก็เป็นประชาชนคนหนึ่ง การโต้เถียงหรือการต่อรองกันไม่ควรจบด้วยการทำร้ายร่างกาย” ทนายวิจิตรกล่าว
ส่วนกรณีที่มีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ควรหลีกเลี่ยงหรือถอยออกจากสถานการณ์มากกว่าการตอบโต้นั้น ทนายวิจิตรระบุว่า ตนยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมด แต่จากคลิปที่ปรากฏต่อสาธารณะ มองว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีพฤติกรรมยั่วยุหรือโต้เถียงรุนแรงก่อนเกิดเหตุ
พร้อมกันนี้ยังมองว่า เจ้าหน้าที่ ตชด. ผ่านการฝึกฝนและมีสัญชาตญาณในการป้องกันตัวจากสถานการณ์อันตรายมาโดยตลอด การคาดหวังให้เจ้าหน้าที่หนีออกจากสถานการณ์ทันทีอาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง
ทั้งนี้ บทสัมภาษณ์ดังกล่าวได้จุดกระแสถกเถียงในสังคมอีกครั้งถึงบทบาท หน้าที่ และความเสียสละของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน เป็นประเด็นที่ประชาชนจำนวนมากติดตามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่อง
NEWS1 รายงาน