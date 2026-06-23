เพจดังใต้ตอนล่างโพสต์! เพิ่งรู้คน 3 จังหวัดชายแดนใต้ อยู่ปอยเปตเยอะมาก เพราะสาเหตุนี้
รายงานข่าว
สร้างความสนใจในโลกออนไลน์ไม่น้อย หลังเพจ Rodee Official โพสต์ข้อความสะท้อนปัญหาการหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน โดยระบุว่าเพิ่งทราบว่ามีประชาชนจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมากอาศัยและทำงานอยู่ในพื้นที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา
โดยข้อความในโพสต์ระบุว่า คนจำนวนไม่น้อยถูกชักชวนผ่านการประกาศรับสมัครงานบนสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยข้อเสนอรายได้และค่าตอบแทนในอัตราสูง รวมถึงการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร ก่อนถูกพาตัวเดินทางข้ามแดนไปยังฝั่งกัมพูชา
เจ้าของโพสต์ยังระบุว่า ได้มีโอกาสรับฟังเรื่องราวจากอดีตผู้ที่เคยตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตและความยากลำบากที่ต้องเผชิญหลังถูกหลอกไปทำงาน ทำให้รู้สึกเห็นใจผู้เสียหายจำนวนมากที่ต้องตกเป็นเหยื่อของขบวนการเหล่านี้
ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐของไทยได้ออกคำเตือนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงแรงงานไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมักใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อและชักชวนผู้คนให้เข้าร่วมงานด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจเกินจริง
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลนายจ้างและแหล่งที่มาของประกาศรับสมัครงานอย่างละเอียด รวมถึงหลีกเลี่ยงการเปิดบัญชีธนาคารหรือมอบเอกสารสำคัญให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เพราะอาจถูกนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการหลอกลวงแรงงานไทยยังคงเป็นภัยใกล้ตัว โดยเฉพาะในยุคที่การหางานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น ขณะที่โพสต์ของ Rodee Official ได้กลายเป็นอีกหนึ่งเสียงเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง และตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนตัดสินใจตอบรับข้อเสนองานที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติ
NEWS1 รายงาน