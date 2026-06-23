ผู้ใช้แรงงานเดือด! บุกหน้าบริษัทมหาชน ตะโกนลั่น "เอาเงินมา กูจะกลับบ้าน"

ผู้ใช้แรงงานรวมตัวประท้วง บ.มหาชน ย่านพระโขนง ผู้ชุมนุมตะโกน “เอาเงินมา กูจะกลับบ้าน”
เกิดเหตุการณ์ที่กำลังได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงภาพกลุ่มผู้ใช้แรงงานของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) รวมตัวชุมนุมบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ ภายในซอยสุขุมวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียกร้องให้บริษัทเร่งจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระ
ภาพที่ปรากฏในคลิปเผยให้เห็นกลุ่มแรงงานจำนวนมากยืนรวมตัวอยู่บริเวณหน้าบริษัท พร้อมถือป้ายข้อความเรียกร้องสิทธิ อาทิ “เอาเงินมา กูจะกลับบ้าน” และ “เอาค่าแรงของเราคืนมา” ขณะที่ผู้ชุมนุมบางส่วนตะโกนเรียกร้องให้ผู้บริหารออกมาชี้แจงและเร่งแก้ไขปัญหาค่าจ้างที่ค้างจ่าย
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน กลุ่มนิสิตนักศึกษาและตัวแทนผู้ใช้แรงงานจากไซต์งานก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง–สามย่าน ของสำนักงานทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการค้างชำระค่าจ้างและการละเมิดสิทธิแรงงาน
การเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดกระแสจับตาต่อสถานการณ์ของบริษัท รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง และโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากบริษัทต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ขณะที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้างจ่ายค่าจ้างและสถานะทางการเงินของบริษัท ยังต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
NEWS1 รายงาน