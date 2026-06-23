พิพัฒน์ตัดพ้อ! ไฟทางแฝงในบิลค่าไฟมานาน ให้คมนาคมจ่ายปีละหมื่นล้านไม่ไหว

พิพัฒน์ตัดพ้อ! ไฟทางแฝงในบิลค่าไฟประชาชนมานานนับสิบปี ให้คมนาคมจ่ายปีละหมื่นล้านคงไม่ไหว
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง หลังนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกมาเปิดเผยถึงภาระค่าไฟฟ้าสำหรับระบบไฟส่องสว่างบนถนนทั่วประเทศ ซึ่งพบว่าค่าใช้จ่ายส่วนนี้ถูกนำไปรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือค่า FT ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับภาระผ่านบิลค่าไฟมาเป็นเวลานาน
นายพิพัฒน์ยอมรับว่า กระทรวงคมนาคมเพิ่งได้รับทราบข้อมูลอย่างชัดเจนว่า ค่าใช้จ่ายด้านไฟส่องสว่างบนถนนของหน่วยงานในสังกัด ทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ถูกนำไปรวมอยู่ในระบบค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายผ่านค่า FT มายาวนานหลายปี
รองนายกรัฐมนตรีระบุว่า หากจะผลักภาระดังกล่าวกลับมาให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงทั้งหมด ตัวเลขค่าใช้จ่ายอาจสูงถึงปีละกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งถือเป็นภาระทางงบประมาณจำนวนมหาศาล
“ถามว่ามากไหม ก็ถือว่าเยอะมากพอสมควร” นายพิพัฒน์กล่าว พร้อมยอมรับตามตรงว่า หากให้กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เองทั้งหมดในทันที อาจไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากเป็นตัวเลขที่สูงเกินกว่าศักยภาพงบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เขาอธิบายว่า ไฟส่องสว่างบนทางหลวงและทางหลวงชนบทไม่ได้มีขึ้นเพื่อความสวยงาม แต่เป็นส่วนสำคัญของมาตรการความปลอดภัยทางถนน ช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเวลากลางคืน จึงเป็นภารกิจที่รัฐจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กำลังเป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลในขณะนี้ คือการหาวิธีลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงที่หลายครัวเรือนยังต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง
นายพิพัฒน์กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานช่วยกันหาแนวทางลดต้นทุนค่าไฟฟ้าของประชาชนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนโครงสร้างต้นทุน การบริหารจัดการพลังงาน หรือการพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายใดควรเป็นภาระของหน่วยงานรัฐโดยตรง มากกว่าผลักภาระไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ
อีกหนึ่งแนวทางที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งดำเนินการ คือการเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างริมถนนจากระบบเดิมเป็นหลอด LED ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ ช่วยลดภาระค่าไฟในระยะยาวได้อย่างมีนัยสำคัญ
นายพิพัฒน์ย้ำว่า ปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดปัจจุบัน แต่เป็นระบบที่ดำเนินมาเป็นเวลานานหลายสิบปี จนกลายเป็นต้นทุนแฝงที่ประชาชนอาจไม่เคยรับรู้มาก่อน
“มันไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้ แต่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว” รองนายกรัฐมนตรีกล่าว
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมมองว่าทางออกที่เหมาะสมที่สุด คือการให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบภาระของตนเองอย่างชัดเจน แต่จะดำเนินการอย่างไรนั้นยังต้องหารือร่วมกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหากลไกที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของภาครัฐ
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งคำถามสำคัญที่สังคมกำลังจับตา ว่าในอนาคตรัฐบาลจะสามารถแยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด และใครควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะของประเทศ
เพราะท้ายที่สุดแล้ว ทุกบาททุกสตางค์ที่ถูกบวกเข้าไปในค่าไฟ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนทั้งประเทศ และเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกครัวเรือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
NEWS1 รายงาน