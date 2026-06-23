จากเรือนจำสู่หน้าข่าว ปมร้อน "นช.ตั้ม" ยังไม่จบ เปิดศึกข้อมูลรายวัน

จากเรือนจำสู่หน้าข่าวรายวัน ปมร้อนยังไม่สิ้นสุด อัปเดตล่าสุด นช.ตั้ม
แม้จะได้รับการปล่อยชั่วคราวออกมาสู้คดีแล้ว แต่ชื่อของ “ทนายตั้ม” ยังคงปรากฏอยู่บนหน้าสื่อแทบทุกวัน ท่ามกลางการเปิดเผยข้อมูลใหม่จากพยาน การตอบโต้ข้อกล่าวหาผ่านสื่อ และประเด็นเก่าที่ถูกขุดกลับมาพูดถึงอีกครั้ง
ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา กระแสความสนใจกลับมาอยู่ที่คำให้การของคุณพจมาน บัวลาศ หรือ “คุณมี่” และนายเขมวัฒน์ บัวลาศ หรือ “คุณปีเตอร์” ซึ่งออกมาเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงแรมมูลค่า 154 ล้านบาท โดยอ้างว่าหลังมีการยกเลิกสัญญา ได้มีการแนะนำให้ใช้สิทธิทางกฎหมายเรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนหลายสิบล้านบาท
คำให้การดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมาก เพราะพยานทั้งสองยืนยันตรงกันว่าไม่ได้เลือกเดินในแนวทางดังกล่าว และตัดสินใจไม่ดำเนินการฟ้องร้องตามที่ถูกอ้างถึง โดยประโยคที่ถูกพูดซ้ำหลายครั้งคือ “พวกเราไม่ทำ” และ “เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง”
ขณะเดียวกัน ฝั่งทนายตั้มก็ออกมาให้สัมภาษณ์ตอบโต้หลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องสัญญาก่อสร้าง ค่าเสาเข็ม โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน และข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียกค่าเสียหาย
หนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมาก คือข้อกล่าวหาเรื่องเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งทนายตั้มยืนยันว่าไม่มีอยู่จริง พร้อมทั้งปฏิเสธข้อกล่าวหาหลายเรื่องที่กำลังถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์
นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงถึงกรณีการขอถอนประกันตัวพยาน โดยระบุว่าเป็นสิทธิทางกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ และไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการคุกคามหรือกดดันบุคคลใด
อีกด้านหนึ่ง ประเด็นเกี่ยวกับบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางในการรับงานบางโครงการ กลับถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงอีกครั้ง หลังมีการตั้งคำถามถึงที่มาของงาน ความเชื่อมโยงระหว่างบุคคล และผลประโยชน์ที่อาจเกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน เรื่องโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เคยเป็นข้อพิพาทสำคัญ ก็กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังมีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา การจ้างงาน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่โครงการกำลังดำเนินการ
หลายฝ่ายสังเกตว่า นับตั้งแต่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ทนายตั้มยังคงเลือกตอบโต้ข้อกล่าวหาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะผ่านการให้สัมภาษณ์ การชี้แจงต่อสื่อ หรือการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้แทบทุกครั้งที่มีการเปิดข้อมูลใหม่จากพยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ก็มักจะมีคำชี้แจงตอบกลับตามมาในเวลาไม่นาน
ผลที่เกิดขึ้นคือ คดีที่หลายคนเคยมองว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปแล้ว กลับยังคงมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของข้อพิพาททางธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เอกสารสัญญา และคำกล่าวอ้างที่แต่ละฝ่ายนำออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจำนวนมากที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ ยังเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของแต่ละฝ่าย และหลายประเด็นยังไม่มีคำวินิจฉัยถึงที่สุดจากศาล ดังนั้น ข้อเท็จจริงทั้งหมดจึงยังต้องอาศัยการตรวจสอบพยานหลักฐานและกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้ชี้ขาด
แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ แม้จะพ้นจากกำแพงเรือนจำมาแล้ว ชื่อของทนายตั้มก็ยังไม่พ้นจากหน้าข่าว และดูเหมือนว่าศึกข้อมูลระหว่างฝ่ายต่าง ๆ จะยังดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่ง ก่อนที่สังคมจะได้เห็นข้อยุติของทุกประเด็นที่กำลังถูกตั้งคำถามอยู่ในเวลานี้
NEWS1 รายงาน