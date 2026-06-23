พยานเปิดเบื้องหลัง สัญญาโรงแรม 154 ล้าน มีช่องได้เงินหลายสิบล้าน แต่ไม่เอา

พยานเปิดเบื้องหลังสัญญาโรงแรม 154 ล้าน มีช่องได้เงินหลายสิบล้าน แต่เลือกเดินออกมา
คดีที่เกี่ยวข้องกับ “ทนายตั้ม” ยังคงมีรายละเอียดใหม่ถูกเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด คุณพจมาน บัวลาศ หรือ “คุณมี่” และ นายเขมวัฒน์ บัวลาศ หรือ “คุณปีเตอร์” ซึ่งถูกระบุว่าเป็นพยานสำคัญในคดี ได้ออกมาเล่าย้อนเหตุการณ์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงแรมมูลค่า 154 ล้านบาท พร้อมเปิดเผยเบื้องหลังที่พวกเขาอ้างว่า เคยมีโอกาสได้รับเงินค่าเสียหายจำนวนหลายสิบล้านบาท แต่สุดท้ายกลับเลือกไม่เดินตามเส้นทางดังกล่าว
จากคำให้การที่ถูกเผยแพร่ผ่านคลิปวิดีโอ คุณมี่เล่าว่า บริษัท ปีเตอร์ คอนสตรัคชั่น 1987 จำกัด ได้รับงานก่อสร้างโรงแรมมูลค่า 154 ล้านบาท และเริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการอย่างจริงจัง ทั้งการสั่งเสาเข็ม การจัดหาวัสดุก่อสร้าง การเตรียมแรงงาน รวมถึงการวางแผนเข้าพื้นที่ก่อสร้างตามกำหนดฤกษ์ลงเสาเข็มที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
แต่ในช่วงก่อนเริ่มงานจริง บริษัทกลับได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาอย่างกะทันหัน ส่งผลให้ทุกอย่างที่เตรียมการไว้ต้องหยุดลงทันที
คุณมี่ระบุว่า หลังได้รับหนังสือดังกล่าว เธอได้รีบติดต่อไปยังทนายตั้มเพื่อขอคำปรึกษา พร้อมแจ้งรายละเอียดว่า บริษัทได้ลงทุนและเตรียมงานไปแล้วจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ คนงาน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมโครงการ
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น กลายเป็นประเด็นสำคัญที่กำลังถูกสังคมจับตามอง
คุณมี่อ้างว่า ได้รับการจัดทำหนังสือตอบโต้ทางกฎหมายฉบับหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหายืนยันว่าสัญญาจ้างยังคงมีผลบังคับใช้ และผู้ว่าจ้างไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่เพียงฝ่ายเดียว พร้อมระบุว่าหากอีกฝ่ายไม่ปฏิบัติตามสัญญา บริษัทสามารถดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายได้
สำหรับผู้ประกอบการทั่วไป หนังสือลักษณะดังกล่าวอาจถือเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นการรักษาสิทธิทางกฎหมายของผู้รับจ้างที่ได้รับความเสียหายจากการยกเลิกสัญญา แต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นข่าว คือมุมมองของพยานทั้งสองคนที่มองว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจนำไปสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินมหาศาล
คุณปีเตอร์กล่าวในคลิปว่า หากเลือกใช้แนวทางดังกล่าว บริษัทอาจมีโอกาสเรียกร้องค่าเสียหายจากโครงการมูลค่า 154 ล้านบาทได้เป็นเงินหลายสิบล้านบาท โดยไม่จำเป็นต้องเดินหน้าก่อสร้างโครงการต่อ
แม้คำพูดดังกล่าวจะยังเป็นเพียงคำกล่าวอ้างจากฝ่ายพยาน แต่ก็เป็นช่วงที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในคลิป เนื่องจากคุณปีเตอร์ระบุอย่างชัดเจนว่า ตนและทีมงานตัดสินใจไม่ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว
"พวกเราไม่ทำ"
เป็นประโยคที่ถูกกล่าวซ้ำหลายครั้งระหว่างการเล่าเหตุการณ์
ขณะที่คุณมี่อธิบายว่า ในมุมของเธอ หากต้องการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงิน การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอาจเป็นทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงมือก่อสร้างจริงเสียด้วยซ้ำ แต่สุดท้ายพวกเขาเลือกที่จะไม่เดินในเส้นทางนั้น
ประเด็นนี้ทำให้คำให้การของทั้งสองคนแตกต่างจากข้อพิพาททางธุรกิจทั่วไป เพราะแทนที่จะเน้นว่าตนได้รับความเสียหายเท่าใด หรือควรได้รับเงินชดเชยมากเพียงใด พยานกลับเลือกเน้นเหตุผลที่ตัดสินใจไม่ใช้โอกาสดังกล่าว
หลายฝ่ายมองว่า แก่นสำคัญของคลิปจึงไม่ใช่เรื่องเงิน 154 ล้านบาท หรือจำนวนค่าเสียหายที่อาจเรียกร้องได้ แต่เป็นคำถามว่า เหตุใดพยานจึงพยายามยืนยันซ้ำ ๆ ว่า "พวกเราไม่ทำ"
ในอีกมุมหนึ่ง นักกฎหมายให้ความเห็นว่า การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญาจ้างก่อนเริ่มงาน ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย หากผู้รับจ้างสามารถพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงาน หรือกำไรที่สูญเสียไปจากการถูกยกเลิกสัญญา
ดังนั้น ประเด็นที่ต้องได้รับการพิสูจน์ต่อไป จึงไม่ใช่เพียงว่ามีสิทธิฟ้องร้องหรือไม่ แต่รวมถึงข้อกล่าวอ้างที่ว่ามีการเสนอแนวทางให้ดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายจำนวนมากตามที่พยานกล่าวถึงจริงหรือไม่ และมีรายละเอียดอย่างไร
จนถึงขณะนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏยังเป็นเพียงคำให้การของฝ่ายพยาน ยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ในชั้นศาล และยังไม่มีคำวินิจฉัยใดที่ยืนยันข้อกล่าวอ้างดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คำให้การของคุณมี่และคุณปีเตอร์ ได้กลายเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอว์สำคัญที่อาจช่วยอธิบายภาพรวมของคดีที่สังคมกำลังติดตามอย่างใกล้ชิด
เพราะในท้ายที่สุด คำถามที่ถูกทิ้งไว้จากคลิปนี้อาจไม่ใช่ "ใครจะได้เงินเท่าไร" แต่เป็น "เกิดอะไรขึ้นในโครงการโรงแรม 154 ล้านบาท จนพยานยืนยันว่าพวกเขาเลือกเดินออกมา ทั้งที่อาจมีโอกาสได้รับเงินหลายสิบล้านบาท"
NEWS1 รายงาน