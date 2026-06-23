เพจดังแฉ บ่อวินวิกฤต! ทุนจีนผงาดธุรกิจครบวงจร คนไทยแค่ชนชั้น 2?

เพจดังแฉ บ่อวินวิกฤต! ทุนจีนผงาด ธุรกิจครบวงจร คนไทยแค่ชนชั้น 2
กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ หลังเพจ “กระแสไทย” โพสต์ข้อความระบุว่า “บ่อวินวิกฤต! ทุนจีนผงาดเหนือคนพื้นที่ ทำธุรกิจครบวงจรจนคนไทยกลายเป็นประชากรส่วนน้อยในบ้านตัวเอง” จนมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก
โพสต์ดังกล่าวสะท้อนความกังวลของประชาชนบางส่วนต่อการขยายตัวของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่บ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนหนึ่งระบุว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนและแรงงานต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดธุรกิจที่รองรับชุมชนต่างชาติครบวงจร ทั้งร้านอาหาร ร้านค้า ที่พัก ศูนย์บริการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลากหลายรูปแบบ
ขณะเดียวกัน มีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่บางส่วนว่า ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะรายย่อย ต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น และกังวลว่าหากไม่มีมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อโอกาสทางเศรษฐกิจของคนไทยในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐออกมายืนยันข้อกล่าวอ้างตามที่ปรากฏในโพสต์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีข้อมูลเชิงสถิติที่ยืนยันว่าคนไทยในพื้นที่บ่อวินกลายเป็นประชากรส่วนน้อยตามที่มีการกล่าวอ้างบนสื่อสังคมออนไลน์
นักวิชาการด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองหลายฝ่ายเคยให้ความเห็นว่า การลงทุนจากต่างชาติสามารถสร้างเม็ดเงิน การจ้างงาน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้ แต่ภาครัฐจำเป็นต้องกำกับดูแลให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ป้องกันการใช้ตัวแทนอำพรางถือครองธุรกิจ หรือการดำเนินกิจการที่อาจขัดต่อกฎหมายไทย
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สังคมจับตา ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดแนวทางบริหารจัดการอย่างไร เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและผู้ประกอบการไทยในพื้นที่
NEWS1 รายงาน