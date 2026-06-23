สะเทือนวงการท้องถิ่น! CIB-ป.ป.ช. บุกแหล่งโกงสอบ พบแก้ข้อสอบกว่า 3,000 ราย

สะเทือนวงการท้องถิ่น! CIB-ป.ป.ช. บุกแหล่งโกงสอบ พบแก้กระดาษคำตอบกว่า 3,000 ราย เสียหายพุ่ง 4.5 พันล้าน
การปราบปรามขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบเอกสารและพยานหลักฐานจำนวนมาก โดยเฉพาะข้อมูลที่เชื่อว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบมากกว่า 3,000 ราย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่สะท้อนรูปแบบการทุจริตอย่างเป็นระบบในกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
รายงานระบุว่า หากมีการนำบุคคลที่ได้ตำแหน่งจากกระบวนการทุจริตเข้าสู่ระบบราชการท้องถิ่นจริง อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงานภาครัฐในวงกว้าง โดยเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าความเสียหายรวมจากขบวนการดังกล่าวไว้สูงกว่า 4,500 ล้านบาท
คดีทุจริตสอบท้องถิ่นถือเป็นคดีสำคัญที่ ป.ป.ช. ดำเนินการติดตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้มีการจับกุมผู้เกี่ยวข้องหลายรายในเครือข่ายการเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าสอบให้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงมีการดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตดังกล่าวแล้วหลายคดี
การเข้าตรวจค้นครั้งล่าสุดนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขยายผลคดี หลังเจ้าหน้าที่พบข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบสอบในวงกว้าง ซึ่งอาจมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวนมากและเกี่ยวพันกับเครือข่ายหลายระดับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และเส้นทางการดำเนินการของขบวนการดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อขยายผลไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของผู้จัดการสอบ ผู้ประสานงาน และผู้ได้รับประโยชน์จากการทุจริต โดยคาดว่าจะมีการดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกหลายส่วนในระยะต่อไป
คดีนี้ถูกจับตาอย่างมาก เนื่องจากถือเป็นหนึ่งในคดีทุจริตสอบบรรจุบุคลากรภาครัฐที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากที่สุดคดีหนึ่ง และอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ
ข้อมูลจาก ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และสำนักงาน ป.ป.ช.
NEWS1 รายงาน