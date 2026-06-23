ปราจีนฯ ผนึกม็อบใต้! ปักหลักหน้าทำเนียบ ค้าน SEC-แลนด์บริดจ์ จ่อยื่นต้านขยาย EEC เข้าปราจีนบุรี
การเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่คัดค้านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของภาครัฐยังคงดำเนินต่อเนื่อง ล่าสุด นายณราธิป ทองถนอม ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งได้เดินทางมาปักหลักพักค้างคืนบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมแสดงพลังและให้กำลังใจเครือข่ายพี่น้องจากภาคใต้ที่กำลังชุมนุมคัดค้านโครงการ Southern Economic Corridor (SEC) และโครงการแลนด์บริดจ์
นายณราธิป ระบุว่า ในวันที่ 23 มิถุนายน 2569 เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งเตรียมระดมมวลชนจากจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมอีกเกือบ 100 คน เพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครและร่วมกิจกรรมคัดค้านการขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรี
ตามกำหนดการที่เผยแพร่ เครือข่ายจะเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในเวลา 10.00 น. เพื่อยื่นหนังสือแสดงจุดยืนคัดค้านการขยายพื้นที่ EEC ก่อนจะเดินทางกลับมาร่วมชุมนุมบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลในเวลา 13.00 น. เพื่อรอฟังคำตอบและท่าทีจากคณะรัฐมนตรีต่อข้อเรียกร้องของประชาชน
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการคัดค้านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของภาครัฐไม่ได้จำกัดอยู่เพียงพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์เท่านั้น แต่เริ่มขยายวงกว้างไปยังประชาชนในภาคตะวันออกที่แสดงความกังวลต่อการขยายพื้นที่ EEC และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
นายณราธิป ยังได้เชิญชวนประชาชนที่สนใจและสะดวกเดินทางเข้าร่วมให้กำลังใจเครือข่ายประชาชนจากภาคใต้และภาคตะวันออก โดยระบุว่าจะมีการจัดเวทีให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและโครงการขนาดใหญ่ของรัฐในทุกช่วงเย็นตลอดการชุมนุม
ทั้งนี้ กลุ่มผู้คัดค้านมองว่า รัฐควรเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้านก่อนเดินหน้าโครงการสำคัญ ขณะที่ภาครัฐยืนยันมาโดยตลอดว่าโครงการแลนด์บริดจ์และ EEC เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจ การลงทุน และศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
ข้อมูลจาก นายณราธิป ทองถนอม
NEWS1 รายงาน