สะพัด! เรืองไกรจ่อยื่น กกต. สอบยุบพรรคประชาชน ปม “ภาวุธ” ถูกโยงคดี Forex

ไม่ให้ได้พักหายใจ! สะพัดเรืองไกรยื่น กกต.ยุบพรรค ปชน. กรณี “ภาวุธ” โยง Forex
ศึกการเมืองร้อนแรงขึ้นอีกระลอก หลังมีกระแสข่าวสะพัดอย่างหนักว่า นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เตรียมยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ตรวจสอบพรรคประชาชน กรณี นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ถูกพาดพิงว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีเครือข่ายชักชวนลงทุน Forex ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลัง DSI เปิดปฏิบัติการตรวจสอบเครือข่าย Forex และมีการเผยแพร่ข้อมูลเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลหลายกลุ่ม รวมถึงชื่อของนายภาวุธ ซึ่งเป็นหนึ่งใน สส.พรรคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ DSI ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายภาวุธ และยังไม่มีการระบุสถานะเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว ขณะที่นายภาวุธเคยชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลงทุน และพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐอย่างเต็มที่
ด้านพรรคประชาชนออกมาปกป้อง สส.ของพรรคอย่างต่อเนื่อง โดยนายรังสิมันต์ โรม และ น.ส.รักชนก ศรีนอก ตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดเผยชื่อของนายภาวุธในช่วงเวลานี้ อาจเกี่ยวข้องกับบทบาทการตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport ที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม ขณะที่นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เลขาธิการพรรคประชาชน ยืนยันว่าพรรคไม่มีวัฒนธรรมปกป้องคนผิด แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรม
สิ่งที่น่าจับตาคือ แม้จะมีกระแสข่าวเรื่องการยื่นยุบพรรคแพร่สะพัดอย่างกว้างขวาง แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏรายละเอียดอย่างชัดเจนว่า นายเรืองไกรจะอาศัยบทบัญญัติกฎหมายมาตราใดในการร้องต่อ กกต. หรือมีพยานหลักฐานใดที่จะเชื่อมโยงความรับผิดจากตัวบุคคลไปสู่พรรคการเมืองทั้งพรรคได้
นักสังเกตการณ์ทางการเมืองมองว่า ประเด็นนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิการเมืองสำคัญ เพราะเกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับที่นายภาวุธกำลังเป็นหัวหอกในการตรวจสอบโครงการ TH-AI Passport วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาท ซึ่งถูกฝ่ายค้านและหลายภาคส่วนตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่า ความโปร่งใส และความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ
ขณะเดียวกัน กระแสข่าวเรื่องการยื่นยุบพรรคยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ แม้ยังไม่มีเอกสารคำร้องหรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก กกต. ปรากฏต่อสาธารณะ ทำให้หลายฝ่ายจับตาว่า เรื่องนี้จะเป็นเพียงการตรวจสอบตามกระบวนการกฎหมาย หรือจะพัฒนาไปสู่ศึกการเมืองครั้งใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อพรรคประชาชนในอนาคต
NEWS1 รายงาน