ด่วน! เพจดังแฉ ทุนต่างชาติฮุบป่าตอง “เทลอาวีฟแห่งอันดามัน”

ด่วน! เพจดังแฉ ทุนต่างชาติฮุบป่าตอง ภูเก็ต เทลอาวีฟแห่งอันดามัน
เพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ เผยแพร่ข้อมูลและภาพประกอบเกี่ยวกับย่านธุรกิจบนถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นศูนย์รวมธุรกิจของชาวอิสราเอลขนาดใหญ่ จนถูกขนานนามจากผู้คนในพื้นที่ว่าเป็น “เทลอาวีฟแห่งอันดามัน”
ข้อมูลที่เผยแพร่ระบุว่า บริเวณดังกล่าวเป็นหนึ่งในทำเลทองของย่านท่องเที่ยวป่าตอง และมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลกระจุกตัวอยู่เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านเช่ารถ ร้านท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านซักรีด ร้านสะดวกซื้อ ตลอดจนกิจการบริการที่รองรับนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร
โพสต์ดังกล่าวยังระบุว่า ภายในพื้นที่มี “ชาบัดเฮ้าส์” (Chabad House) ซึ่งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนของชาวยิว ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชาวอิสราเอลที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือพำนักอยู่ในจังหวัดภูเก็ต โดยชาบัดในจังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในศูนย์ชาบัดที่เปิดดำเนินการอยู่ในประเทศไทย
นอกจากนี้ เพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ ยังอ้างคำบอกเล่าจากบุคคลในพื้นที่ว่าบริเวณดังกล่าวมีชาวอิสราเอลอาศัยและดำเนินธุรกิจอยู่เป็นจำนวนมาก โดยป้ายร้านค้าและธุรกิจหลายแห่งมีการใช้ภาษาฮีบรูควบคู่กับภาษาอื่น ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากอิสราเอลโดยเฉพาะ
รายงานยังระบุอีกว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มนักลงทุนและผู้ประกอบการชาวอิสราเอลได้ขยายบทบาททางเศรษฐกิจในพื้นที่ป่าตองอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีทั้งธุรกิจ การท่องเที่ยว และกิจกรรมทางสังคมเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เผยแพร่โดยเพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ รวมถึงคำบอกเล่าจากบุคคลที่ถูกอ้างอิงในโพสต์ ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ หรือบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในเนื้อหาดังกล่าว
ประเด็นดังกล่าวได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับบทบาทของทุนต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญอย่างป่าตอง ซึ่งหลายฝ่ายเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงติดตามการดำเนินธุรกิจของชาวต่างชาติว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายไทยหรือไม่
ข้อมูลจาก Phuket Times ภูเก็ตไทม์
NEWS1 รายงาน