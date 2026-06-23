ตั้มโพสต์ยาวถึงเจ๊อ้อย! อ้อนขอปรับความเข้าใจ อ้างมีพยานรู้เรื่อง “3 ล้อ”

ตั้มโพสต์หรือปั่นแต่เช้า! อ้อนเจ๊อ้อยขอปรับความเข้าใจ อ้างพยานว่าเจ๊อ้อย “3 ล้อ”
นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” เคลื่อนไหวผ่านเพจส่วนตัวในช่วงเช้าวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ด้วยการโพสต์ข้อความยาวเปิดใจถึง “เจ๊อ้อย” โดยระบุว่าไม่มีช่องทางพูดคุยหรือปรับความเข้าใจกันโดยตรง จึงขอใช้พื้นที่บนโซเชียลมีเดียถ่ายทอดความรู้สึกและข้อเท็จจริงในมุมของตนเอง
เนื้อหาในโพสต์ส่วนใหญ่เป็นการย้อนเล่าความสัมพันธ์ในอดีต ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และคดีความต่าง ๆ ที่เป็นชนวนให้ทั้งสองฝ่ายต้องเผชิญหน้ากันในกระบวนการยุติธรรม โดยนายษิทรายืนยันว่าหลายเรื่องที่ถูกกล่าวหานั้น ตนเองก็เป็นผู้เสียหายและถูกหลอกเช่นเดียวกัน
ช่วงหนึ่งของข้อความ นายษิทราอ้างถึงบุคคลที่เคยเกี่ยวข้องกับคดี พร้อมระบุว่ามีพยานรับรู้เรื่องการเรียกเจ๊อ้อยว่า “3 ล้อ” และกล่าวหาว่ามีการนำข้อมูลอีกด้านไปสื่อสารจนทำให้ความเข้าใจระหว่างตนกับเจ๊อ้อยยิ่งห่างเหินมากขึ้น
นอกจากนี้ นายษิทรายังพาดพิงถึงสื่อบางสำนัก โดยตั้งคำถามถึงบทบาทการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับคดีของตน พร้อมมองว่ามีการขยายประเด็นจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของผู้เกี่ยวข้อง
สำหรับคดีเงิน 39 ล้านบาท นายษิทราระบุว่า ได้ส่งข้อมูล อีเมล และข้อความสนทนาที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล รวมทั้งให้ฝ่ายทนายความของเจ๊อ้อยตรวจสอบแล้ว เพื่อยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นผู้กระทำตามที่ถูกกล่าวหา
ส่วนคดี 71 ล้านบาท นายษิทราระบุว่า มีเพียงคนไม่กี่คนที่ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด พร้อมยืนยันว่าหากวันหนึ่งได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม ก็ไม่มีความคิดที่จะฟ้องร้องตอบโต้หรือเอาคืนเจ๊อ้อย เพราะยังคงจดจำความสัมพันธ์ที่ดีในอดีตที่เคยมีต่อกันและครอบครัว
อย่างไรก็ตาม การออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวในช่วงเวลาที่คดีต่าง ๆ กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาทันที โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า เนื้อหาของโพสต์อาจเป็นความพยายามส่งสารตรงถึงเจ๊อ้อย เพื่อขอคืนความเข้าใจและลดกำแพงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ขณะเดียวกัน ก็มีผู้มองว่าการหยิบยกชื่อบุคคลและประเด็นเก่ากลับมาพูดอีกครั้ง อาจเป็นความพยายามสร้างแรงสั่นสะเทือนทางความรู้สึกต่อผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลที่เคยมีบทบาทสำคัญในคดี เพื่อให้เกิดการทบทวนหรือเปลี่ยนมุมมองต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ข้อความทั้งหมดเป็นการแสดงความเห็นและข้อกล่าวอ้างของนายษิทรา เบี้ยบังเกิด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัว ขณะที่บุคคลที่ถูกพาดพิงในโพสต์ดังกล่าว ยังไม่มีการออกมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะ
NEWS1 รายงาน