รองจเรฯ ตรวจเยี่ยม บก.สอท.4 มอบเงินคืนเหยื่อคอลเซ็นเตอร์ 9 แสนบาทเต็มจำนวน

รองจเรตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมการฝึกและมอบนโยบาย บก.สอท.4 พร้อมมอบเงินคืนผู้เสียหายตามโครงการ “MONEY CASH BACK”
วันนี้ (23 มิถุนายน 2569) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 (บก.สอท.4) จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้ถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการตำรวจทุกนายยึดมั่นในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน และเร่งรัดการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ได้กำชับให้กำลังพลยึดถือและปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 1212/2537 อย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาวินัย และจริยธรรมของข้าราชการตำรวจ อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาจากประชาชน
โอกาสเดียวกันนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ พร้อมด้วย พล.ต.ต.กฤตัชญ์ บำรุงรัตนยศ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 ได้ร่วมมอบเงินคืนแก่ผู้เสียหายจากคดีอาชญากรรมออนไลน์ จำนวน 900,000 บาท ภายใต้โครงการ “MONEY CASH BACK ปิดบัญชีม้า ตามล่าม้า คว้าเงินคืน”
กรณีดังกล่าว ผู้เสียหายถูกกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หลอกลวงให้โอนเงินผ่านกระบวนการสร้างความน่าเชื่อถือและกดดันทางจิตวิทยา จนได้รับความเสียหายจำนวน 900,000 บาท ก่อนที่ตำรวจไซเบอร์จะสืบสวนติดตามเส้นทางการเงิน รวบรวมพยานหลักฐาน และประสานสถาบันการเงินเพื่ออายัดเงินที่เกี่ยวข้อง จนสามารถติดตามและนำเงินกลับคืนแก่ผู้เสียหายได้ครบเต็มจำนวน
โครงการ “MONEY CASH BACK ปิดบัญชีม้า ตามล่าม้า คว้าเงินคืน” เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นการติดตามทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหายอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิด การขยายผลเครือข่ายบัญชีม้า และการตัดวงจรอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักรู้และระมัดระวังภัยจากอาชญากรรมออนไลน์ โดยยึดหลัก “ไม่เชื่อ ไม่รีบ ไม่โอน” หากได้รับการติดต่อจากบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานต่าง ๆ ควรตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงทุกครั้งก่อนดำเนินการทางการเงิน เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจัง ควบคู่กับการเร่งรัดติดตามทรัพย์สินคืนแก่ผู้เสียหาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน