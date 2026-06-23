พม่า 42 ปี ก่อเหตุสลด ภรรยาขอแยกทาง เสียชีวิตคาห้องพักสำโรงใต้

พม่า 42 ปี ก่อเหตุสลดปมชีวิตคู่ หลังภรรยาขอแยกทาง เสียชีวิตคาห้องพักย่านสำโรงใต้
เกิดเหตุสะเทือนใจภายในห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่สำโรงใต้ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายภายในที่พัก ก่อนเข้าตรวจสอบพบหญิงชาวเมียนมา อายุ 36 ปี เสียชีวิตอยู่ภายในห้องพัก
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ผู้ก่อเหตุเป็นสามีชาวเมียนมา อายุ 42 ปี ซึ่งยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ โดยยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง
ข้อมูลจากการสอบปากคำระบุว่า ทั้งสองฝ่ายมีปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวมาระยะหนึ่ง โดยฝ่ายภรรยาต้องการยุติความสัมพันธ์ ขณะที่ฝ่ายสามียังไม่ต้องการแยกทาง เนื่องจากทั้งคู่มีบุตรร่วมกันแล้ว ก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายกลายเป็นโศกนาฏกรรม
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า ผู้ต้องหารายนี้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่มาได้ประมาณ 7 เดือน ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติการทำงาน สถานที่พักอาศัย และรายละเอียดส่วนบุคคลได้อย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวได้จุดประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอีกครั้ง โดยหลายฝ่ายมองว่า คดีนี้สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการนำแรงงานเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมหรือคดีความขึ้น เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัว ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทางกลับกัน หากผู้ก่อเหตุเป็นแรงงานที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ไม่มีการขึ้นทะเบียน ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูลภาครัฐ หรือไม่มีนายจ้างที่สามารถตรวจสอบได้ การติดตามตัวผู้กระทำผิดอาจมีความยุ่งยากมากขึ้น และอาจส่งผลต่อกระบวนการบังคับใช้กฎหมายในภายหลัง
ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานจำนวนหนึ่งมองว่า การผลักดันให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง ไม่ใช่เพียงเรื่องเศรษฐกิจหรือการจัดการกำลังแรงงานเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความมั่นคง ความปลอดภัยสาธารณะ และประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐอีกด้วย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
News1 รายงาน