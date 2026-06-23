ส.ส.ภท.ตราดออกตัวป้อง AI ลูกเทพ 1.6 พันล้าน สุดท้ายเจอกระแสตีกลับ

ส.ส.ภท.ตราดออกตัวป้อง AI ลูกเทพ สุดท้ายกระแสตีกลับ
กระแสวิพากษ์วิจารณ์โครงการ TH-AI Passport มูลค่า 1,621 ล้านบาท ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องในโลกออนไลน์ ล่าสุด นายพิชานนท์ อิงประสาร สส.ตราด เขต 1 พรรคภูมิใจไทย ออกมาแสดงจุดยืนปกป้องโครงการดังกล่าว โดยระบุว่าโครงการจะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจำนวนมากเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ส.ส.ตราดยังระบุว่า การตรวจสอบโครงการของภาครัฐสามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการปกติ แต่ไม่ควรนำเสนอข้อมูลที่อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน พร้อมมองว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับทักษะดิจิทัลและเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับคนไทยในวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม หลังข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป กลับมีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง โดยหลายคนตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาท รวมถึงความแตกต่างระหว่างบริการ AI ที่ภาครัฐจะจัดหา กับแพลตฟอร์ม AI ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อยู่แล้วในปัจจุบัน
นอกจากนี้ ยังมีเสียงสะท้อนจากประชาชนบางส่วนที่มองว่าปัญหาสำคัญของผู้เรียนในหลายพื้นที่ไม่ได้อยู่ที่การขาดเครื่องมือ AI แต่เป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเรียนรู้ของเยาวชนในหลายจังหวัด
ขณะที่อีกหลายความเห็นเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับความคุ้มค่า รูปแบบการดำเนินงาน ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสต่อสาธารณชน
News1 รายงาน