เอกภพสวนทีมปกป้องวินห้วยขวาง ฟาด! ญาติผมคงไม่เห_ี้ย ไปรุมเขาก่อน

เอกภพสวนทีมปกป้องวินห้วยขวาง ฟาด! ญาติผมคงไม่เห_ี้ยไปรุมเขาก่อน
กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างดุเดือดในโลกออนไลน์ หลังกรณีเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กับกลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวาง ยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย ทั้งฝั่งที่มองว่าเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุ และอีกฝั่งที่เห็นว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์กดดัน
ล่าสุด นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจ "สายไหมต้องรอด" ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตอบโต้กระแสวิจารณ์ที่มีผู้ตั้งคำถามว่า หากผู้ที่ถูกยิงเป็นญาติของตนเอง จะยังคงสนับสนุนการกระทำของเจ้าหน้าที่ ตชด. หรือไม่
โดยเอกภพตอบกลับอย่างเผ็ดร้อนว่า
"ผมคิดว่าญาติผมคงไม่เหี้_ยไปรุมเขาก่อนหรอกครับ"
พร้อมติดแฮชแท็ก "#ทีมตชด" แสดงจุดยืนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน
ภายหลังข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับมุมมองของเอกภพ และผู้ที่ไม่เห็นด้วย พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่อีกหลายความเห็นมองว่า สิ่งสำคัญคือการรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สังคมได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน ก่อนสรุปว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีฝ่ายใดกระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นที่จับตาของสังคมอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางการถกเถียงถึงขอบเขตการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ การป้องกันตัว และพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าระหว่างคู่กรณี ซึ่งอาจมีผลต่อการพิจารณาข้อเท็จจริงในคดีต่อไป
News1 รายงาน