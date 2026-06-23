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สื่อโดนอีกแล้ว! อาจารย์วีระ+2 ผู้ดำเนินรายการ “คุยให้คิด” โดนสนธิญาร้องเรียน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สื่อโดนอีกแล้ว! อาจารย์วีระ+2 ผู้ดำเนินรายการ “คุยให้คิด” โดนสนธิญาร้องเรียน

นายสนธิญา สวัสดี เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ บก.ปอท. เพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบการนำเสนอข้อมูลของรายการ “คุยให้คิด” ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยเห็นว่ามีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในประเด็นโครงการ TH-AI Passport ที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง

นายสนธิญาระบุว่า การร้องเรียนครั้งนี้มุ่งไปยังผู้ดำเนินรายการทั้ง 3 คน โดยเฉพาะนายวีระ ธีระภัทรานนท์ สื่อมวลชนอาวุโส ซึ่งตนมองว่าควรตรวจสอบบทบาทและความเป็นกลางในการนำเสนอข้อมูล เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการที่กำลังติดตามประเด็นดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังได้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับโพสต์ของนางสาวรักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน มามอบให้ตำรวจพิจารณาประกอบการตรวจสอบ โดยเห็นว่ามีข้อความบางส่วนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของตน และควรมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านก่อนนำเสนอผ่านสื่อสาธารณะ

นายสนธิญายืนยันว่า ประเด็นที่ตนเคยสอบถามนั้น ไม่ใช่การถามถึงความหมายของคำว่า “จุ้น” แต่ต้องการสอบถามว่าข้อความที่มีการโพสต์พาดพิงถึงตน พร้อมถ้อยคำ “จุ้น” และ “เตะชามข้าวหมา” นั้น หมายถึงตัวเขาหรือไม่ ซึ่งมองว่าเป็นประเด็นที่สื่อควรนำเสนออย่างครบถ้วนและตรงตามข้อเท็จจริง

ขณะเดียวกัน นายสนธิญายังขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการทำงานของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูล มาตรฐานจริยธรรมสื่อ และบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือดำเนินคดีกับผู้ดำเนินรายการหรือสถานีโทรทัศน์แต่อย่างใด โดยกระบวนการยังอยู่ในขั้นตอนการรับเรื่องและพิจารณาข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่

News1 รายงาน