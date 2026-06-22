ถามปมค่าไฟทาง
พิพัฒน์ลั่นไม่ตอบ
แต่ปลัดตอบว่าค่าไฟทางอยู่ใน FT นั่นแหละ
ประเด็นค่าไฟฟ้าส่องสว่างบนทางหลวงกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์อีกครั้ง หลังมีการตั้งคำถามว่าค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวถูกนำไปรวมอยู่ในภาระค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายหรือไม่
ระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ถูกผู้สื่อข่าวสอบถามถึงประเด็นดังกล่าว โดยนายพิพัฒน์ไม่ได้ตอบคำถามในรายละเอียด พร้อมระบุว่ากรมทางหลวงไม่ได้เป็นผู้จัดเก็บค่าไฟฟ้าจากประชาชน และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าควรเป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านพลังงานที่จะชี้แจงข้อเท็จจริง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดียวกัน นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะมีความเกี่ยวข้องกับค่า FT หรือค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการคำนวณค่าไฟฟ้าในระบบ
คำชี้แจงดังกล่าวทำให้ประเด็นเรื่องค่าไฟทางหลวงและโครงสร้างต้นทุนพลังงานกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง โดยหลายฝ่ายยังคงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับที่มาของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
News1 รายงาน