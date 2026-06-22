สะเทือนถึง ผบ.ตร.! ปมปิดเพจ "จ่าจักร" ตำรวจดังไทรน้อย ยันไม่ถูกสั่งปิด อ้างงานร้องเรียนล้นมือ
ดราม่าปิดเพจของ "จ่าจักร" ตำรวจชื่อดังจาก สภ.ไทรน้อย กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ จนล่าสุด พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ต้องออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง หลังเกิดกระแสตั้งคำถามว่าการหายไปจากโลกออนไลน์ของตำรวจคนดังรายนี้ เกิดจากแรงกดดันจากผู้บังคับบัญชาหรือไม่
ผบ.ตร. ยืนยันว่า ไม่มีคำสั่งให้ปิดเพจ ไม่มีการแทรกแซง หรือใช้อิทธิพลใดๆ ต่อการตัดสินใจของจ่าจักร พร้อมย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังเพจได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วประเทศ
มีรายงานว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมา เพจของจ่าจักรกลายเป็นช่องทางที่ประชาชนจำนวนมากใช้ร้องเรียนปัญหา ขอความช่วยเหลือ และส่งข้อมูลต่างๆ เข้ามาโดยตรง ทำให้มีเรื่องร้องเรียนหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน จนเจ้าตัวต้องใช้เวลาจำนวนไม่น้อยในการติดตามและประสานงานช่วยเหลือประชาชน
แหล่งข่าวในวงการตำรวจมองว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล ที่ประชาชนจำนวนมากเลือกส่งเรื่องร้องทุกข์ผ่านบุคคลที่ตนเชื่อถือ มากกว่าการเข้าสู่กระบวนการร้องเรียนตามระบบราชการปกติ ส่งผลให้ตำรวจบางนายที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ ต้องแบกรับภาระงานเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ขณะเดียวกัน การที่ ผบ.ตร. ต้องออกมาชี้แจงด้วยตนเอง สะท้อนให้เห็นว่ากระแสข่าวดังกล่าวขยายวงกว้างจนส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจ เนื่องจากมีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีแรงกดดันภายในหน่วยงาน หลังจากจ่าจักรมีบทบาทช่วยเหลือประชาชนและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ได้พูดคุยกับผู้กำกับการ สภ.ไทรน้อย เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการภาระงานที่เหมาะสม โดยต้องรักษาสมดุลระหว่างหน้าที่ราชการกับการช่วยเหลือประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน
นักวิเคราะห์ด้านสังคมมองว่า กรณีของจ่าจักรเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของยุคโซเชียลมีเดีย เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐสามารถสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนได้โดยตรง จนกลายเป็น "ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน" โดยพฤตินัย แต่ในอีกด้านหนึ่ง ความนิยมที่เพิ่มขึ้นก็อาจนำมาซึ่งภาระงานมหาศาลที่เกินกว่าบุคคลเพียงคนเดียวจะรับผิดชอบได้
แม้ ผบ.ตร. จะออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีการสั่งปิดเพจ แต่ดราม่าครั้งนี้ได้จุดคำถามสำคัญต่อระบบการรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐ ว่าจะสามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้เพียงพอหรือไม่ หรือสุดท้ายแล้วประชาชนยังต้องพึ่งพา "ฮีโร่รายบุคคล" มากกว่ากลไกของระบบราชการเช่นเดิม
NEWS1 รายงาน