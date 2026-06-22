ภูเก็ตอีกแล้ว! เพจดังแฉ นทท.ไทยเรียกรถผ่านแอป เห็นทั้งฟอยล์ทั้งเม็ดสีแดงๆ คนขับเหมือนยังไม่ได้นอน
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังเพจ Phuket Times ภูเก็ตไทม์ เผยแพร่ข้อความจากผู้โดยสารรายหนึ่งที่อ้างว่าได้ใช้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันจากตัวเมืองภูเก็ตไปยังสนามบิน แต่ระหว่างการเดินทางกลับพบสิ่งผิดสังเกตภายในรถ จนเกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ผู้โพสต์ระบุว่า ขณะคนขับเปิดช่องเก็บของบริเวณข้างคันเกียร์ ตนสังเกตเห็นแผ่นฟอยล์และวัตถุบางอย่างคล้ายเม็ดยาสีแดงอยู่ภายใน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าคนขับมีลักษณะคล้ายคนพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือมีอาการอ่อนล้าอย่างเห็นได้ชัด จนทำให้รู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการเดินทาง
ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านเพจ Phuket Times พร้อมตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยของบริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญอย่างภูเก็ต ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ในขณะนี้ ยังไม่มีการยืนยันว่า วัตถุที่ผู้โดยสารพบเห็นภายในรถคืออะไร และยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับสารเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด ขณะที่อาการของคนขับก็เป็นเพียงข้อสังเกตจากผู้โดยสารเท่านั้น ยังไม่มีผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยการขนส่งมองว่า แม้ข้อเท็จจริงจะยังต้องรอการตรวจสอบ แต่กรณีดังกล่าวสะท้อนความกังวลของผู้ใช้บริการที่ต้องพึ่งพารถรับจ้างผ่านแอปเป็นประจำ โดยเฉพาะเรื่องความพร้อมของผู้ขับขี่ ทั้งด้านสภาพร่างกาย การพักผ่อน และความปลอดภัยในการให้บริการ
ที่ผ่านมา แพลตฟอร์มเรียกรถหลายแห่งมีมาตรการคัดกรองคนขับและรับเรื่องร้องเรียนจากผู้โดยสาร หากพบพฤติกรรมที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัย ผู้โดยสารสามารถบันทึกข้อมูลการเดินทาง พร้อมแจ้งเรื่องผ่านระบบของแอปพลิเคชันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีการร้องเรียนอย่างเป็นทางการหรือมีการดำเนินการตรวจสอบคนขับรถคันดังกล่าวจากหน่วยงานรัฐหรือผู้ให้บริการแอปพลิเคชันแต่อย่างใด
NEWS1 รายงาน