ทภ.2 โต้กัมพูชา! เสียงระเบิด 3 ครั้งเกิดในพื้นที่ควบคุมกัมพูชา
กองทัพภาคที่ 2 ออกมาชี้แจงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวอ้างว่าฝ่ายไทยมีการใช้อาวุธบริเวณพื้นที่ตามาเรีย แนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น พบเพียงเสียงระเบิดจำนวน 3 ครั้ง ซึ่งเกิดขึ้นภายในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชา และยังไม่มีหลักฐานใดบ่งชี้ว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทย
เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ระบุว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หลังมีรายงานการได้ยินเสียงระเบิดในบริเวณตามาเรีย ซึ่งตั้งอยู่ในแนวชายแดนด้านจังหวัดศรีสะเกษ โดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า จุดที่เกิดเสียงระเบิดอยู่ในพื้นที่ควบคุมของกัมพูชา ไม่ใช่ฝั่งประเทศไทย
กองทัพภาคที่ 2 ยังตั้งข้อสังเกตว่า พื้นที่ดังกล่าวมีรายงานการเกิดเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวมาโดยตลอด และอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการระเบิดหิน การทำงานของวัตถุระเบิดตกค้างในพื้นที่ หรือแม้แต่สัตว์ป่าที่เข้าไปเหยียบกับระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่จากเหตุการณ์ในอดีต
สำหรับพื้นที่ตามาเรียและแนวเขาพระวิหาร ถือเป็นพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งด้านพรมแดนในอดีต ทำให้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับวัตถุระเบิดตกค้างในบางจุด โดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
กองทัพภาคที่ 2 ย้ำว่า การระบุสาเหตุของเสียงระเบิดจำเป็นต้องอาศัยการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และไม่ควรด่วนสรุปหรือกล่าวหาอีกฝ่ายโดยปราศจากหลักฐานที่ชัดเจน เพราะอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์บริเวณชายแดน
ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงมองว่า กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักได้รับความสนใจจากสาธารณชน และอาจถูกนำไปตีความทางการเมืองหรือด้านความมั่นคงได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างสองประเทศ
NEWS1 รายงาน