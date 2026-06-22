ไอซ์เย้ยเดือด! บอก สส.ภูมิใจไทยเร่งปกป้อง "ไชยชนก" ก่อนคนไม่มีตำแหน่งแซงหน้าทำคะแนน
ศึกการเมืองร้อนปะทุขึ้นอีกครั้งในประเด็นโครงการ TH-AI Passport หลัง “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณ ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในลักษณะเหน็บแนมบรรดา สส.พรรคภูมิใจไทย ที่ทยอยออกมาปกป้องนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รักชนก ระบุว่า
“ประกาศ สส.ภูมิใจไทย ท่านไหน โดยเฉพาะที่มีตำแหน่งแห่งที่ ถ้ายังไม่ได้ออกมาปกป้อง TH-AI Passport หรือยังไม่ได้แสดงตัวโอ๋คุณไชยชนก รีบเลยนะคะ ตอนนี้คนที่ไม่มีตำแหน่ง แข่งกันทำคะแนนใหญ่ เห็นใจค่ะ แทนที่จะวัดฝีมือการทำงานต้องมาแข่งอะไรแบบนี้”
โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว โดยหลายคนมองว่าเป็นการเสียดสีบรรยากาศภายในพรรคภูมิใจไทย หลังมี สส.และแกนนำหลายคนออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนนายไชยชนก ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์โครงการ TH-AI Passport ที่รัฐบาลกำลังผลักดัน
โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระดับพรีเมียมจำนวน 5 ล้านสิทธิ์ เพื่อเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้งบประมาณรวมประมาณ 1,600 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม โครงการนี้กลับถูกตั้งคำถามจากฝ่ายค้าน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบางส่วน ทั้งในเรื่องความคุ้มค่าของงบประมาณ ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ รวมถึงประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลประชาชนที่อาจถูกประมวลผลผ่านระบบของผู้ให้บริการต่างชาติ
ก่อนหน้านี้ กรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาแสดงความกังวลว่า การสนับสนุนให้ประชาชนใช้งาน AI จากแพลตฟอร์มต่างประเทศในวงกว้าง อาจทำให้ข้อมูลจำนวนมากของคนไทยไหลออกนอกประเทศ และตั้งคำถามว่ารัฐควรลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ของไทยเองควบคู่กันไปหรือไม่
ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลยืนยันว่า TH-AI Passport เป็นนโยบายสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้คนไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี และช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการรายย่อยได้ใช้เครื่องมือ AI อย่างทั่วถึง
นักวิเคราะห์การเมืองมองว่า การเคลื่อนไหวของรักชนกครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าศึก TH-AI Passport ได้ขยายวงจากประเด็นเทคโนโลยีและงบประมาณ ไปสู่เกมการเมืองระหว่างฝ่ายค้านกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการตั้งคำถามต่อบทบาทของนายไชยชนก ซึ่งกำลังกลายเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกจับตามองมากที่สุดในเวลานี้
ท่ามกลางการถกเถียงที่ยังดำเนินอยู่ คำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่าโครงการนี้จะช่วยให้คนไทยใช้ AI มากขึ้นหรือไม่ แต่คือการใช้งบประมาณมหาศาลดังกล่าวจะสร้างผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาวได้มากเพียงใด
NEWS1 รายงาน