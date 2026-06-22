เอกนัฏ ฟุ้ง เปิดปมค่าไฟทางรวมบิลไฟบ้านปชช.เอง เร่งให้รัฐจ่ายเอง ถ้าสำเร็จไฟถูกลงแน่
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย โดยระบุว่า หนึ่งในประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจจากสังคม คือกรณีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะ เช่น ไฟส่องสว่างริมถนนและพื้นที่สาธารณะ ซึ่งถูกนำมารวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องร่วมรับภาระมาเป็นเวลานาน
นายเอกนัฏระบุว่า ระบบดังกล่าวดำเนินมาเป็นเวลาหลายสิบปี และเห็นว่าควรมีการทบทวนอย่างจริงจัง เนื่องจากไฟสาธารณะเป็นภารกิจของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรใช้งบประมาณของหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรง มากกว่าผลักภาระผ่านโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ประชาชนทุกครัวเรือนต้องจ่าย
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบค่าไฟฟ้า ซึ่งระบุว่ามีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคสาธารณะรวมอยู่ในต้นทุนค่าไฟฟ้า จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมและถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษารายละเอียดและแนวทางดำเนินการอย่างรอบด้าน โดยเป้าหมายสำคัญคือการแยกภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐออกจากค่าไฟฟ้าภาคประชาชนให้มีความชัดเจนมากขึ้น
“ถ้าสามารถดำเนินการได้สำเร็จ ค่าไฟฟ้าของประชาชนย่อมมีโอกาสลดลง เพราะต้นทุนบางส่วนจะถูกโอนไปเป็นภาระของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง” นายเอกนัฏกล่าว
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานบางส่วนมองว่า แม้แนวคิดดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสให้กับโครงสร้างค่าไฟฟ้า แต่ผลกระทบต่ออัตราค่าไฟจริงจะมากน้อยเพียงใด ยังต้องรอการเปิดเผยตัวเลขต้นทุนที่ชัดเจนจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงานและการไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน ประเด็นดังกล่าวยังถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยมีประชาชนจำนวนหนึ่งสนับสนุนแนวทางแยกภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐออกจากค่าไฟครัวเรือน ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเรียกร้องให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้างต้นทุนค่าไฟทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานระบุว่าจะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ก่อนสรุปแนวทางดำเนินการอย่างเป็นทางการในระยะต่อไป
News1 รายงาน