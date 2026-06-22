ด่วน! ปิดโรงเรียนชายแดนตาก หวั่นรบหนัก หลังทหารเมียนมา 200 นายตรึงกำลัง
สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เริ่มตึงเครียดมากขึ้น หลังโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากประเมินแล้วว่าสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาที่อยู่ตรงข้ามพื้นที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
นายธวัชชัย แสงแปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ได้ออกประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา 1 วัน พร้อมระบุว่า โรงเรียนได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุ และพบว่ามีความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและครู หากเกิดการสู้รบในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามตามที่มีการประเมินไว้
รายงานจากพื้นที่ระบุว่า ฝ่ายความมั่นคงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนกำลังของทหารเมียนมาจำนวนประมาณ 200 นาย เข้าประจำการในบริเวณฐานปฏิบัติการใกล้เมืองเมียวดี ตรงข้ามพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีการประเมินว่าอาจมีปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บ้านผาลู ภายในช่วง 1-2 วันข้างหน้า
แหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มระดับการติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเตรียมมาตรการรองรับหากเกิดผลกระทบต่อพื้นที่ฝั่งไทย โดยเฉพาะชุมชนและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใกล้แนวชายแดน
ขณะที่ฝ่ายปกครอง ทหาร และหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่ ได้มีการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์วันต่อวัน และเตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงแนวทางดูแลความปลอดภัยของนักเรียน ครู และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ที่ผ่านมา พื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดเคยได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะในฝั่งเมียนมาหลายครั้ง ทั้งจากเสียงอาวุธหนัก กระสุนตกข้ามแดน และการอพยพของประชาชนจากพื้นที่สู้รบ ทำให้หน่วยงานในพื้นที่ต้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
แม้ขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนฝั่งไทยจากสถานการณ์ล่าสุด แต่การสั่งปิดโรงเรียนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของหน่วยงานในพื้นที่ต่อความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปะทะรุนแรงในระยะอันใกล้ และเป็นมาตรการเชิงป้องกันเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของกำลังทหารเมียนมาและกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อเตรียมรับมือหากมีการสู้รบขยายวงกว้างหรือส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายแดนไทย
อ้างอิงข้อมูลจากประกาศโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
News1 รายงาน