ชำแหละคำชี้แจง กกต. ปม “โพย สว.” วัส ติงสมิตร ชี้หากยกคำร้องฮั้ว สว. ทั้งหมด กกต.อาจไร้ที่ยืนในสังคม
“ถ้าใช้ดุลพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงขนาดยกคำร้องคดีฮั้ว สว. ทั้งหมด กกต. น่าจะไม่มีที่ยืน”
นี่คือข้อสังเกตสำคัญของ วัส ติงสมิตร นักวิชาการอิสระ ซึ่งให้สัมภาษณ์ในรายการ “เที่ยงเจอกัน” ดำเนินรายการโดย สมจิตต์ นวเครือสุนทร โดยวิเคราะห์ถึงคำชี้แจงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ “โพย สว.” และกระบวนการตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ปี 2567
วัสตั้งข้อสังเกตว่า คำชี้แจงหลายประเด็นของ กกต. มีความย้อนแย้งและอาจสร้างข้อกังขาต่อการใช้ดุลพินิจขององค์กร โดยเฉพาะกรณีการอ้างคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เพื่อรองรับการดำเนินการในวันเลือก สว.
นักวิชาการอิสระรายนี้ระบุว่า การเลือก สว. ระดับประเทศเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ขณะที่คำพิพากษาที่ กกต. นำมาอ้างอิงมีขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2568 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์กว่า 7 เดือน จึงเกิดคำถามว่า กกต. จะสามารถอ้างคำพิพากษาที่เกิดขึ้นภายหลังมาเป็นเหตุผลรองรับการปฏิบัติหน้าที่ในอดีตได้อย่างไร
“ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ คำพิพากษายังไม่เกิดขึ้น การนำคำพิพากษาในอนาคตมาอธิบายการกระทำในอดีตจึงเป็นเรื่องที่รับฟังได้ยาก” วัสกล่าว
นอกจากนี้ เขายังชี้ให้เห็นความย้อนแย้งในท่าทีของ กกต. กรณีการนำเอกสารหรือโพยเข้าสถานที่เลือก สว. โดยระบุว่า หาก กกต. เห็นว่าการพกเอกสารดังกล่าวไม่เป็นความผิด ก็ไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่จะต้องมีมติสั่งห้ามหรือตามยึดเอกสารเหล่านั้น
แต่หากเอกสารดังกล่าวเข้าข่ายเป็น “โพยฮั้ว” หรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการลงคะแนนแบบล็อกโหวต ก็อาจถือเป็นพฤติการณ์ที่ต้องตรวจสอบอย่างจริงจัง และอาจถึงขั้นต้องระงับกระบวนการเลือกตั้งในทันที
อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือกรณีที่ พ.ต.อ.มนัส อดีตผู้ตรวจการเลือกตั้ง ออกมาเปิดเผยว่า เคยทักท้วงต่อผู้บริหาร กกต. เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวตั้งแต่วันเกิดเหตุ แต่ได้รับคำตอบในลักษณะว่า “ปล่อยเขาไปเถอะ”
วัสมองว่า แทนที่ กกต. จะออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างชัดเจน กลับเลือกใช้ถ้อยคำในลักษณะที่ว่า “ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้” ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการคลายข้อสงสัยของสังคม
ขณะเดียวกัน ยังมีคำถามเกี่ยวกับภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเลือก สว. ที่ กกต. ระบุว่าได้ตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติ แต่กลับไม่ได้เปิดเผยภาพดังกล่าวต่อสาธารณชน ส่งผลให้เกิดข้อเรียกร้องเรื่องความโปร่งใสเพิ่มมากขึ้น
วัสยังตั้งข้อสังเกตถึงการใช้อำนาจตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งให้อำนาจ กกต. ในการระงับ ยับยั้ง แก้ไข หรือยกเลิกการเลือกตั้งได้ หากพบเหตุอันควรเชื่อว่ากระบวนการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
เขาตั้งคำถามว่า หาก กกต. รับรู้ถึงข้อกล่าวหาเรื่องการฮั้วและการลงคะแนนแบบบล็อกโหวต เหตุใดจึงไม่ใช้อำนาจตามมาตราดังกล่าวตั้งแต่ต้น แต่กลับปล่อยให้กระบวนการดำเนินต่อไปจนมีการรับรองผลเลือกตั้ง
สำหรับอนาคตของคดีฮั้ว สว. วัสมองว่า นี่อาจเป็นบททดสอบสำคัญของ กกต. ทั้งคณะ โดยเฉพาะหากท้ายที่สุดมีการยกคำร้องทั้งหมด หรือดำเนินการเพียงบางส่วนจนถูกมองว่าไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
“หาก กกต. ไม่สามารถอธิบายเหตุผลในการใช้ดุลพินิจได้อย่างชัดเจน ก็อาจเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากสังคม และอาจถูกตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต” วัสกล่าว
ทั้งนี้ วัสยังแสดงความกังวลว่า หากข้อพิพาททางการเมืองไม่สามารถคลี่คลายผ่านกลไกกฎหมายและกระบวนการประชาธิปไตย อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่ควรเผชิญอีกครั้ง
เขาเห็นว่า ทางออกที่ดีที่สุดคือการรักษาหลักนิติรัฐ ความโปร่งใส และการตรวจสอบได้ของทุกองค์กร พร้อมผลักดันให้กระบวนการปฏิรูปทางการเมืองและการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดำเนินไปตามครรลองประชาธิปไตย
NEWS1 รายงาน