โซเชียลแชร์สนั่น! อ้างศาลพิพากษาจำคุก "ปู มัณฑนา" 2 ปี ปมปล่อยเงินกู้นอกระบบ เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังมีการเผยแพร่ข้อความระบุว่า ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุก นางมัณฑนา หิมะทองคำ หรือ "ปู มัณฑนา" เป็นเวลา 2 ปี ในคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาแจ้งความเท็จ กรณีข้อพิพาทกับ "ลูกหมี รัศมี" รวมถึงประเด็นการปล่อยเงินกู้นอกระบบและเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
อย่างไรก็ตาม ณ ขณะนี้ ยังไม่ปรากฏรายละเอียดคำพิพากษาฉบับเต็มหรือเอกสารทางการจากศาลที่ยืนยันข้อเท็จจริงตามข้อความที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้หลายฝ่ายยังคงติดตามและรอความชัดเจนจากแหล่งข้อมูลทางการต่อไป
ก่อนหน้านี้ ปู มัณฑนา เคยมีคดีความกับ น.ส.รัศมี ทองสิริไพรศรี หรือ "ลูกหมี" หลายคดี โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2569 ศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาในคดีหมิ่นประมาท ให้จำคุก 2 ปี ปรับ 60,000 บาท แต่ให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ขณะที่ในเดือนเมษายน 2569 ศาลแขวงพระนครใต้มีคำพิพากษาจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา ในคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับการลงทุน ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์
สำหรับข้อความที่ถูกแชร์ล่าสุดเกี่ยวกับคดีปล่อยเงินกู้นอกระบบและเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานั้น ยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าเป็นคดีใหม่ หรือเป็นส่วนหนึ่งของคดีความที่มีการดำเนินการอยู่ก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ คาดว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่ความ ทนายความ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงในระยะต่อไป ซึ่งจะช่วยให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงและรายละเอียดของคำพิพากษาอย่างครบถ้วน
News1 รายงาน