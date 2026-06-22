CIB เปิดตัว “CIBbot” AI อัจฉริยะ ช่วยปรึกษาคดี 24 ชั่วโมง วางเป้าลดภาระงานโรงพักทั่วประเทศ
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดตัว “CIBbot” ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot) เพื่อเป็นผู้ช่วยให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีอาชญากรรมแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมยกระดับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในยุคดิจิทัล
การเปิดตัวดังกล่าวมี พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมแถลงรายละเอียดโครงการ โดยระบุว่า CIBbot เป็นผลจากการพัฒนาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 ภายใต้โครงการวิจัยเพื่อช่วยเหลือการร้องทุกข์คดีอาญาและให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชน
พล.ต.ต.พุฒิเดช กล่าวว่า จุดเด่นสำคัญของ CIBbot คือการนำองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของตำรวจสอบสวนกลางทั้ง 11 กองบังคับการ มาพัฒนาและฝึกระบบ AI ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งคดีอาชญากรรมทั่วไป คดีเศรษฐกิจ คดีค้ามนุษย์ และคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือคดีไซเบอร์
ระบบดังกล่าวสามารถช่วยวิเคราะห์ข้อกฎหมายเบื้องต้น ประเมินลักษณะคดี ตรวจสอบหน่วยงานที่มีอำนาจรับผิดชอบ และแนะนำเอกสารที่จำเป็นก่อนเข้าแจ้งความ ช่วยลดความยุ่งยากและประหยัดเวลาในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่า CIBbot แตกต่างจาก AI สาธารณะทั่วไป เนื่องจากใช้ฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านกฎหมายและกระบวนการสอบสวนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ทำให้สามารถตอบคำถามเชิงลึกเกี่ยวกับคดีอาญาและข้อกฎหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้น
ในด้านความปลอดภัยของข้อมูล พล.ต.ต.พุฒิเดช ระบุว่า ระบบได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง และมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้งาน
นอกจากนี้ CIB ยังมีแผนพัฒนาระบบ AI ให้ก้าวไปอีกขั้น โดยอยู่ระหว่างหารือร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้สามารถช่วยจัดทำคำให้การและเอกสารแจ้งความเบื้องต้นได้แบบอัตโนมัติในอนาคต ซึ่งจะช่วยลดภาระงานของพนักงานสอบสวนและลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการรับแจ้งความ
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร CIB ยอมรับว่า การนำ AI เข้ามามีบทบาทในกระบวนการสอบสวนโดยตรงยังต้องพิจารณาควบคู่กับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันกำหนดให้การสอบปากคำและบันทึกคำให้การต้องดำเนินการต่อหน้าพนักงานสอบสวน
ด้าน ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า CIBbot ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงคำปรึกษาด้านกฎหมายได้สะดวก รวดเร็ว และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
News1 รายงาน