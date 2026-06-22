พิพัฒน์ยอมรับ เป็นคนผลักดันให้สร้างอู่เรือและท่าเรือยอชต์ที่ภูเก็ต
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทของตนในการพัฒนาโครงการด้านการท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดภูเก็ต โดยยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเรือยอชต์ของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ตนไม่เคยปฏิเสธบทบาทในการผลักดันแนวคิดการสร้างท่าเรือยอชต์และอู่ซ่อมเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ต เพราะมองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทย และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในระยะยาว
รองนายกรัฐมนตรีระบุว่า ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเรือยอชต์อย่างโดดเด่น ทั้งในด้านท่าจอดเรือ การพักเรือ และโดยเฉพาะธุรกิจซ่อมบำรุงเรือยอชต์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว
นายพิพัฒน์กล่าวว่า แม้อาจไม่กล้าระบุว่าภูเก็ตเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเรือยอชต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย แต่สามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า ปัจจุบันภูเก็ตมีศักยภาพเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคอาเซียน และสามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียได้
นอกจากนี้ นายพิพัฒน์ยังยกตัวอย่างแนวคิด "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตนมีส่วนสนับสนุนในช่วงการฟื้นฟูประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยมองว่าจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมทั้งด้านสนามบินนานาชาติ ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว และศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
เขาระบุว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูเก็ตที่ผ่านมา มีเป้าหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว พร้อมยืนยันว่าการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ย้ำว่า พร้อมให้มีการตรวจสอบทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมั่นว่าผลงานด้านการพัฒนาภูเก็ตที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา สามารถสะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างชัดเจน
News1 รายงาน
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับบทบาทของตนในการพัฒนาโครงการด้านการท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดภูเก็ต โดยยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเรือยอชต์ของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ตนไม่เคยปฏิเสธบทบาทในการผลักดันแนวคิดการสร้างท่าเรือยอชต์และอู่ซ่อมเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ต เพราะมองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทย และสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในระยะยาว
รองนายกรัฐมนตรีระบุว่า ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเรือยอชต์อย่างโดดเด่น ทั้งในด้านท่าจอดเรือ การพักเรือ และโดยเฉพาะธุรกิจซ่อมบำรุงเรือยอชต์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว
นายพิพัฒน์กล่าวว่า แม้อาจไม่กล้าระบุว่าภูเก็ตเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเรือยอชต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย แต่สามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า ปัจจุบันภูเก็ตมีศักยภาพเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคอาเซียน และสามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียได้
นอกจากนี้ นายพิพัฒน์ยังยกตัวอย่างแนวคิด "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตนมีส่วนสนับสนุนในช่วงการฟื้นฟูประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยมองว่าจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมทั้งด้านสนามบินนานาชาติ ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว และศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
เขาระบุว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภูเก็ตที่ผ่านมา มีเป้าหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว พร้อมยืนยันว่าการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
ทั้งนี้ นายพิพัฒน์ย้ำว่า พร้อมให้มีการตรวจสอบทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมั่นว่าผลงานด้านการพัฒนาภูเก็ตที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา สามารถสะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างชัดเจน
News1 รายงาน