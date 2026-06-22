รองหงอก ท้า ถ้ามีหลักฐานทุจริตแม้แต่บาทเดียว พร้อมไขก๊อกออกจากรัฐบาล
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่พาดพิงถึงตนเองในสื่อสังคมออนไลน์ โดยยืนยันว่าไม่เคยมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการดำเนินงานหรือโครงการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดภูเก็ต พร้อมประกาศความพร้อมให้มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่
นายพิพัฒน์กล่าวว่า ตนเองรับทราบกระแสที่มีการกล่าวถึงบุคคลซึ่งถูกเรียกว่า "รองหงอก" และมีความพยายามเชื่อมโยงไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แต่ยืนยันว่า หากมีผู้ใดสามารถนำหลักฐานมายืนยันได้ว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือได้รับผลประโยชน์โดยมิชอบแม้แต่บาทเดียว ตนพร้อมรับผิดชอบและพิจารณาตัวเองทันที
รองนายกรัฐมนตรีระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และพร้อมเปิดให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเชื่อมั่นว่าการทำงานที่ผ่านมาเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน
นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่า ข้อกล่าวหาต่าง ๆ ที่ถูกเผยแพร่ในช่วงที่ผ่านมา ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่การกล่าวอ้างหรือสร้างกระแสในสังคมออนไลน์โดยปราศจากข้อมูลรองรับ
พร้อมกันนี้ ยังเรียกร้องให้ผู้ที่ออกมากล่าวหาเปิดเผยหลักฐานที่ชัดเจนต่อสาธารณะ หากมีข้อมูลว่าตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบใด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
นายพิพัฒน์ย้ำว่า ตนพร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายทุกขั้นตอน และมั่นใจว่าสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองได้ พร้อมระบุว่าหากพบหลักฐานการกระทำผิดจริงแม้เพียงเล็กน้อย ก็พร้อมแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองทันที
News1 รายงาน