กวาง ทัสนันทน์ แฉ คนไทยจนลง ต่างด้าวรวยขึ้น เพราะช่องโหว่นี้
นางสาวทัสนันทน์ สิริเลิศเมฆาสกุล รองโฆษกพรรคเศรษฐกิจไทย ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย โดยมองว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้คนไทยจำนวนมากสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ ขณะที่กลุ่มทุนและเครือข่ายต่างชาติกลับได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นางสาวทัสนันทน์กล่าวว่า หลายคนมองภาพย่านท่องเที่ยวสำคัญอย่างนานา สุขุมวิท หรือสีลม ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว แต่เบื้องหลังความคึกคักดังกล่าว กลับมีข้อกังวลเกี่ยวกับการเข้ามาของกลุ่มบุคคลต่างชาติที่อาศัยช่องทางการเดินทางเข้าประเทศในฐานะนักท่องเที่ยว ก่อนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจขัดต่อกฎหมายไทย
รองโฆษกพรรคเศรษฐกิจไทยระบุว่า ปัญหาดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการแย่งอาชีพของคนไทยเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในลักษณะเป็นเครือข่าย มีการจัดหาที่พัก การดูแล และการจัดสรรพื้นที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จนกลายเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับกลุ่มต่างชาติเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่ารายได้จำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าวอาจไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีของไทยอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เม็ดเงินจำนวนมากไหลออกนอกประเทศ ขณะที่ผู้ประกอบการและแรงงานชาวไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
นางสาวทัสนันทน์ยังตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นที่รับรู้ของสังคมมาเป็นเวลานาน จึงควรมีการตรวจสอบอย่างจริงจังและดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ รองโฆษกพรรคเศรษฐกิจไทยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อปกป้องโอกาสทางเศรษฐกิจของคนไทย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการแรงงานและการท่องเที่ยวของประเทศ
News1 รายงาน