ผอ. NGO จี้ "ฮั้ว สว." สมมุติว่า กกต.โปร่งใส ช่วยเป็นแค่บุรุษไปรษณีย์ เอาเอกสาร 8 หมื่นหน้าส่งศาล
นายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการองค์กรภาคประชาชนด้านการติดตามการเลือกตั้ง ออกมาแสดงความเห็นต่อกรณีการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือที่สังคมเรียกกันว่า "คดีฮั้ว สว." โดยเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งสำนวนทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของศาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับของสังคม
นายยิ่งชีพกล่าวว่า หากสมมุติว่า กกต.ทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันเข้ามาทำหน้าที่ด้วยความสุจริตใจ และมีความตั้งใจที่จะรักษาความโปร่งใสของระบบเลือกตั้ง สิ่งที่ควรทำในเวลานี้ไม่ใช่การตัดสินข้อเท็จจริงแทนศาล แต่ควรทำหน้าที่รวบรวมและส่งต่อพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เขาระบุว่า สำนวนคดีดังกล่าวมีเอกสารและพยานหลักฐานรวมกันมากกว่า 80,000 หน้า ซึ่งเป็นข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยเห็นว่า กกต.ควรทำหน้าที่เสมือน "บุรุษไปรษณีย์" ส่งสำนวนทั้งหมดไปยังศาล เพื่อให้องค์กรที่มีอำนาจวินิจฉัยเป็นผู้พิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ผู้อำนวยการองค์กรภาคประชาชนรายนี้ยังมองว่า หากศาลเป็นผู้พิจารณาคดี ผู้ถูกกล่าวหาทุกคนก็จะได้รับสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ตามกระบวนการยุติธรรม สามารถนำพยานหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหา และได้รับความเป็นธรรมตามหลักกฎหมาย
นายยิ่งชีพระบุเพิ่มเติมว่า ไม่ว่าผลคำวินิจฉัยของศาลจะออกมาในทิศทางใด สังคมย่อมมีแนวโน้มยอมรับผลการตัดสินมากกว่า เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เปิดเผย ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐ
อย่างไรก็ตาม เขาตั้งข้อสังเกตว่า หาก กกต.เลือกใช้อำนาจวินิจฉัยสำนวนขนาดใหญ่ที่มีเอกสารมากกว่า 80,000 หน้า และมีมติยุติเรื่องโดยไม่ส่งให้ศาลพิจารณา อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากสังคมเกี่ยวกับความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของกระบวนการตรวจสอบ
นายยิ่งชีพจึงเรียกร้องให้ กกต.รักษามาตรฐานและภาพลักษณ์ขององค์กร ด้วยการเปิดทางให้ศาลเป็นผู้พิจารณาคดีดังกล่าว เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเลือกตั้งของประเทศ
News1 รายงาน