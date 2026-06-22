สว.สำรอง ฟาด กกต.ปม "ฮั้ว สว." ท่านจะไม่มีความสุขหลังเกษียณ เลือกเอา จะคลองเปรม หรือคลองไผ่
นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง พร้อมด้วยกลุ่ม สว.สำรอง ออกมาแสดงจุดยืนเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เร่งดำเนินการกรณีข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือคดีที่ถูกเรียกกันว่า "ฮั้ว สว." โดยระบุว่า กกต.ต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ
นายอัครวัฒน์กล่าวว่า คดีดังกล่าวมีข้อมูลและพยานหลักฐานจำนวนมาก พร้อมตั้งคำถามต่อกระแสข่าวที่อาจมีการลงมติยุติเรื่องด้วยคะแนนเสียง 5 ต่อ 2 โดยเห็นว่า กกต.ไม่ควรเกรงกลัวอิทธิพลหรือแรงกดดันทางการเมือง แต่ต้องยืนอยู่ข้างประชาชนและหลักนิติธรรม
สว.สำรองรายนี้ยังเรียกร้องให้ กกต.เร่งพิจารณาสำนวนและส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลตามขั้นตอนทางกฎหมาย หากเห็นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอ พร้อมย้ำว่า คดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของระบบการเลือกตั้งและการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของประเทศ
นายอัครวัฒน์ระบุอีกว่า หากปล่อยให้ข้อกล่าวหาที่สังคมตั้งข้อสงสัยไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจทางการเมือง
พร้อมกันนี้ ยังส่งสารไปยัง กกต.ว่า ผู้ดำรงตำแหน่งต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและกฎหมาย โดยกล่าวในเชิงเปรียบเปรยว่า ผู้ที่ใช้อำนาจโดยไม่ยึดโยงกับประชาชน อาจต้องเผชิญผลลัพธ์จากการกระทำของตนในอนาคต
ทั้งนี้ กลุ่ม สว.สำรอง ยืนยันว่าจะติดตามการดำเนินการของ กกต. ในคดีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามกฎหมายอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมาตรฐานที่ถูกต้องให้กับระบบการเมืองไทยต่อไป
News1 รายงาน