เต้ 007 ดันไอเดียผู้สมัครผู้ว่า เพิ่มประชากรด้วยมหกรรมปั๊มบุตร
กลายเป็นอีกหนึ่งสีสันของศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หลังนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ "เต้ 007" ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้นายภาสพงศ์ ไชยวิริญะวาณิชย์ หรือ "หน่อง" ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 7 โดยชูนโยบายหลากหลายด้าน ตั้งแต่การแก้ปัญหาจราจร น้ำท่วม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีแห่งอนาคต ไปจนถึงแนวคิดเพิ่มจำนวนประชากรผ่านกิจกรรมที่ถูกเรียกว่า "มหกรรมปั๊มบุตร" ตามแนวคิดของกลุ่มกรุงเทพบินได้
ระหว่างการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย ทีมผู้สมัครยังนำเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ การตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารเก่า รวมถึงมาตรการรองรับเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
สำหรับแนวคิดเพิ่มจำนวนประชากรนั้น ถูกหยิบยกขึ้นมานำเสนอในฐานะหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาโครงสร้างประชากรของประเทศ ที่กำลังเผชิญภาวะอัตราการเกิดลดลงและสังคมสูงวัย อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวได้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อถกเถียงในโลกออนไลน์ทันที หลังถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ
ชาวเน็ตจำนวนหนึ่งมองว่าเป็นการนำเสนอแนวคิดนอกกรอบที่แตกต่างจากผู้สมัครรายอื่น ขณะที่อีกส่วนหนึ่งตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่าจะสามารถผลักดันนโยบายลักษณะดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด
นอกจากประเด็นเรื่องการเพิ่มประชากรแล้ว กลุ่มกรุงเทพบินได้ยังเป็นที่รู้จักจากนโยบายที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง อาทิ แนวคิดรถบินได้ การยกระดับระบบคมนาคม การพัฒนาคลองแสนแสบ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารเมือง ซึ่งล้วนเป็นนโยบายที่สร้างทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงตั้งคำถามจากสังคมในเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในครั้งนี้ยังคงเป็นเวทีที่ผู้สมัครแต่ละรายพยายามนำเสนอแนวคิดและนโยบายที่แตกต่างกันออกไป เพื่อดึงดูดความสนใจจากประชาชน ขณะที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยมองว่า สิ่งสำคัญที่สุดยังคงเป็นความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง และความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่คนกรุงเทพฯ ต้องเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวัน
News1 รายงาน