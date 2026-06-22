เลิกยึดราคาต่ำสุด! รัฐบาลดันกฎหมายจัดซื้อใหม่ ชาวเน็ตถาม ถ้าเชื่อว่าคุ้ม แพงแค่ไหนก็ซื้อได้ใช่หรือไม่?
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างผลักดันร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่พิจารณาจากราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะได้รับในระยะยาว
โฆษกรัฐบาลระบุว่า สาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ คือการเปิดทางให้หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาปัจจัยอื่นร่วมกับราคาได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานสินค้าและบริการ ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน การรับประกันสินค้า การบริการหลังการขาย ความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญา รวมถึงประวัติการทำงานของผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มมาตรการจัดการผู้รับจ้างที่ทำงานบกพร่องหรือทิ้งงาน รวมถึงปรับปรุงกระบวนการขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงาน และลดปัญหาการอุทธรณ์ที่ส่งผลให้โครงการภาครัฐล่าช้าเป็นเวลานาน
อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีการเผยแพร่รายละเอียดของร่างกฎหมายดังกล่าว ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยประชาชนจำนวนหนึ่งเห็นด้วยกับแนวทางที่ไม่ยึดติดกับราคาต่ำสุดเพียงอย่างเดียว เนื่องจากที่ผ่านมาเคยเกิดปัญหาผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำเพื่อชนะประมูล ก่อนจะส่งมอบงานที่ไม่มีคุณภาพ หรือไม่สามารถดำเนินงานได้ตามสัญญา
ขณะที่อีกด้านหนึ่ง มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนไม่น้อยตั้งคำถามถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาความ "คุ้มค่า" ว่าจะมีความชัดเจนและตรวจสอบได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากเกรงว่าอาจกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการตีความได้อย่างกว้างขวาง
ชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า หากในอนาคตรัฐไม่ใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์สำคัญเหมือนในอดีต หน่วยงานของรัฐจะมีหลักประกันอย่างไรในการอธิบายต่อสาธารณะว่าเหตุใดจึงเลือกสินค้าหรือบริการที่มีราคาสูงกว่า พร้อมตั้งคำถามว่า หากผู้มีอำนาจตัดสินใจเชื่อว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีความคุ้มค่า จะมีขอบเขตหรือกลไกตรวจสอบอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้ดุลยพินิจเกินความจำเป็น
นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะหลายรายเคยให้ความเห็นว่า การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐไม่ควรยึดเฉพาะราคาถูกที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีระบบตรวจสอบที่เข้มแข็ง โปร่งใส และสามารถอธิบายต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนว่า เหตุใดสินค้าหรือบริการที่ได้รับการคัดเลือกจึงมีความคุ้มค่ามากกว่าทางเลือกอื่น
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคม เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้เงินภาษีของประชาชน โดยหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า ไม่ว่ารัฐจะเลือกใช้เกณฑ์ใดในการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และการสร้างความเชื่อมั่นว่าเงินแผ่นดินทุกบาทถูกใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง
News1 รายงาน