อึ้งประชากรไทย! สมาคมแรงงานชี้ต่างด้าวอาจพุ่ง 5-6 ล้านคน จี้ตั้งศูนย์กลางคุมข้อมูลทั้งประเทศ

อึ้งประชากร! คนไทยลดลง ต่างด้าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
สถานการณ์โครงสร้างประชากรของประเทศไทยกำลังถูกจับตามองอีกครั้ง หลัง นายศักดิ์ชัย ธรรมปรีชากรณ์ นายกสมาคมการค้านำเข้าและให้บริการแรงงานต่างด้าว ออกมาแสดงความเห็นถึงแนวโน้มจำนวนแรงงานต่างด้าวและประชากรในประเทศ โดยระบุว่า จำนวนคนต่างด้าวในประเทศไทยอาจมีมากกว่าตัวเลขที่ปรากฏในระบบอย่างมีนัยสำคัญ
นายศักดิ์ชัยกล่าวว่า หากอ้างอิงข้อมูลจากฐานทะเบียนแรงงานของภาครัฐ ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประมาณ 3.9 ล้านคน แต่ตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมผู้ติดตาม สมาชิกในครอบครัว และเด็กที่เกิดในประเทศไทยจากแรงงานต่างด้าว ทำให้มีการประเมินกันในแวดวงที่เกี่ยวข้องว่า จำนวนคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยจริงอาจสูงถึง 5-6 ล้านคน
เขาระบุว่า หากตัวเลขดังกล่าวใกล้เคียงความเป็นจริง เท่ากับว่าคนต่างด้าวคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1 ใน 10 ของประชากรไทยทั้งประเทศ ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับประชากรของจังหวัดขนาดใหญ่หนึ่งจังหวัด
นายศักดิ์ชัยยังสะท้อนปัญหาว่า การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและบุคคลต่างชาติในประเทศไทยยังคงกระจายอยู่หลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบเป็นไปอย่างไม่เป็นเอกภาพ
"วันนี้แต่ละหน่วยงานต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างรับผิดชอบในส่วนของตัวเอง ทำให้การควบคุมดูแลขาดศูนย์กลาง เราควรมีเจ้าภาพหลักเพียงหน่วยงานเดียวที่สามารถบูรณาการข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน และมีอำนาจสั่งการเชื่อมโยงทุกหน่วยงานได้อย่างแท้จริง" นายศักดิ์ชัยกล่าว
นายกสมาคมการค้านำเข้าและให้บริการแรงงานต่างด้าวยังมองว่า ประเทศไทยควรผลักดันให้แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องมากที่สุด เพื่อให้สามารถตรวจสอบตัวตน การทำงาน และการเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมลดปัญหาการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการประกอบอาชีพนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด
ความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อัตราการเกิดที่ลดลงต่อเนื่อง และความต้องการแรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคก่อสร้าง ซึ่งทำให้แรงงานต่างด้าวยังคงมีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายเห็นว่าจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนและฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงทุกหน่วยงาน เพื่อให้การกำหนดนโยบายด้านแรงงาน ความมั่นคง และโครงสร้างประชากรของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
News1 รายงาน