เอกภพเผยพยานใหม่คดีวินห้วยขวาง อ้างได้ยินวินด่า ตชด. ก่อนเหตุบานปลาย

คดีส่อมีมุมใหม่! เอกภพเผยพยานรายสำคัญโผล่ อ้างได้ยินวิน จยย. ด่า ตชด. ก่อนเกิดเหตุ
ความเคลื่อนไหวคดีเหตุปะทะระหว่างตำรวจตระเวนชายแดนกับวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งกลายเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลใหม่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังเสร็จสิ้นการร่วมรายการโหนกระแส
โดยนายเอกภพระบุว่า มีบุคคลรายหนึ่งติดต่อเข้ามาให้ข้อมูล อ้างว่าตนอยู่ในจุดเกิดเหตุและเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น พร้อมยืนยันว่าได้ยินวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเป็นฝ่ายตะโกนด่าตำรวจ ตชด. ด้วยถ้อยคำหยาบคายก่อน
ตามข้อมูลที่ถูกเปิดเผย พยานรายดังกล่าวอ้างว่า หลังถูกด่าทอ ตำรวจ ตชด. ได้หันกลับมาสอบถามด้วยถ้อยคำสุภาพ ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงในเวลาต่อมา
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดการจับตาว่า หากพยานรายนี้เข้าพบพนักงานสอบสวนและให้การอย่างเป็นทางการ อาจกลายเป็นข้อมูลสำคัญที่ถูกนำมาพิจารณาประกอบสำนวนคดี โดยเฉพาะในประเด็นลำดับเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุและพฤติการณ์ของคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าพยานรายดังกล่าวได้เข้าให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนแล้วหรือไม่ และข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเผยแพร่ยังเป็นการเปิดเผยผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของนายเอกภพเท่านั้น
ด้านนักกฎหมายหลายฝ่ายมองว่า หากมีพยานบุคคลซึ่งอยู่ในเหตุการณ์จริงและสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างชัดเจน ก็อาจมีผลต่อการพิจารณาข้อเท็จจริงในชั้นสอบสวนหรือชั้นศาลต่อไป แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตรวจสอบพยานหลักฐานและดุลพินิจของกระบวนการยุติธรรม
คดีดังกล่าวจึงยังคงเป็นที่จับตาของสังคม ท่ามกลางคำถามสำคัญว่า ข้อเท็จจริงทั้งหมดในวันเกิดเหตุเป็นอย่างไร และจะมีพยานหรือหลักฐานใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอีกหรือไม่
News1 รายงาน