กรมการปกครองลุยกวาดล้าง “ทะเบียน G เทา” รวบปลัดอำเภอเชียงราย พัวพันสวมสิทธิคนต่างด้าว

รวบปลัดอำเภอเชียงราย! เครือข่ายสวมสิทธิคนต่างด้าว สะเทือนระบบทะเบียนรัฐ
กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการครั้งสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้ชื่อ “กวาดล้างทะเบียน G เทา” หลังพบขบวนการทุจริตสวมสิทธิบุคคลต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรของไทย โดยสามารถจับกุมปลัดอำเภอรายหนึ่งพร้อมเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติม
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการสืบสวนพบความผิดปกติในการนำบุคคลต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนกลุ่มอักษร G ซึ่งเป็นระบบที่รัฐจัดทำขึ้นเพื่อรองรับเด็กและบุคคลไร้สถานะทางทะเบียน ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาและได้รับการพัฒนาสถานะตามกฎหมายเป็นลำดับขั้น
จากการตรวจสอบพบว่ามีการใช้ช่องโหว่ของระบบ นำบุคคลต่างด้าวมาสวมสิทธิเป็นนักเรียนหรือผู้มีคุณสมบัติเข้าข่ายได้รับการบันทึกข้อมูลในทะเบียน G ก่อนพัฒนาไปสู่การได้รับสถานะทางทะเบียนที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อสิทธิในอนาคตของบุคคลเหล่านั้น
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้กระทำเพียงรายบุคคล แต่มีลักษณะเป็นเครือข่ายที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดหาบุคคล การสร้างเอกสาร การจัดเตรียมพยานข้อมูล ไปจนถึงการผลักดันเรื่องเข้าสู่กระบวนการทางทะเบียน โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายถูกกล่าวหาว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ปฏิบัติการครั้งนี้นำไปสู่การจับกุมปลัดอำเภอและผู้ร่วมขบวนการหลายราย พร้อมยึดเอกสารและพยานหลักฐานจำนวนมาก เพื่อตรวจสอบเส้นทางการดำเนินการย้อนหลัง รวมถึงตรวจสอบว่ามีบุคคลใดได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบอีกหรือไม่
กรมการปกครองยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลอย่างเต็มที่ พร้อมตรวจสอบข้อมูลทะเบียนที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิและรักษาความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎร ซึ่งถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญด้านความมั่นคงและการบริหารประเทศ
คดี “ทะเบียน G เทา” จึงถูกจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะไม่เพียงเป็นคดีทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น แต่ยังสะท้อนปัญหาการแทรกแซงระบบทะเบียนบุคคล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความถูกต้องของฐานข้อมูลประชาชนในระยะยาว
News1 รายงาน